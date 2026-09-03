Rewolucja w Google uderzy w tysiące polskich firm - eksperci ostrzegają przed poważnym błędem

Jeszcze niedawno „zapytaj Google” było oczywistym pierwszym krokiem. Dziś coraz częściej słyszymy „zapytaj ChatGPT”.

Z badania Gemius i Polskich Badań Internetu wynika, że przeciętny polski użytkownik spędza z ChatGPT ponad dwie godziny miesięcznie, a wśród osób w wieku 25-34 lata jest to 2 godziny i 42 minuty. Autor raportu, Bartosz Wójcik, porównuje dzisiejszy ChatGPT do Google sprzed dwudziestu lat [1].

To, co kilka lat temu wyglądało na ciekawostkę dla entuzjastów, dziś jest codziennością milionów Polaków. Analiza Gemiusa wykazała nadreprezentację wśród najmłodszych użytkowników, w wieku 7-14 lat1. Nawyk pytania AI zamiast wyszukiwarki kształtuje się więc od najmłodszych lat.

Dlaczego to prawdziwa rewolucja, a nie chwilowa moda?

Ponad połowa polskich użytkowników AI uznaje odpowiedzi modeli za trafniejsze niż wyniki tradycyjnej wyszukiwarki. To już nie ciekawostka technologiczna, tylko zmiana nawyków milionów konsumentów.

Z badania agencji On Board Think Kong wynika, że 51 proc. osób korzystających z narzędzi AI uważa uzyskane odpowiedzi za bardziej trafne i użyteczne niż wyniki klasycznej wyszukiwarki, a przeciwnego zdania jest 11 proc. badanych2. Co trzeci ankietowany (33 proc.) deklaruje, że z modeli AI korzysta co najmniej raz w tygodniu2.

Najpopularniejszym narzędziem pozostaje ChatGPT, wskazywany przez 60 proc. respondentów korzystających z AI 2. Tylko 26 proc. badanych zadeklarowało, że w ogóle nie korzysta z takich narzędzi - trzy czwarte polskich internautów miało już z nimi kontakt2.

Problem w tym, że większość polskich firm nie sprawdza, jak wypada w odpowiedziach generowanych przez sztuczną inteligencję. Zauważają to eksperci agencji Eactive, która na co dzień analizuje, jakie źródła modele językowe cytują w poszczególnych branżach. Z myślą o tej luce powstała nowa usługa - EACTIVE #wiemyjak jako agencja GEO buduje obecność firm w wynikach generatywnych silników wyszukiwania.

Firma może mieć świetne pozycje w Google i jednocześnie nie istnieć w odpowiedziach ChatGPT - to dwa różne mechanizmy. Audytując widoczność w AI, agencja GEO Eactive sprawdza, jakie źródła model cytuje w danej branży, i buduje obecność marki właśnie w tych źródłach. Im dłużej firma z tym zwleka, tym więcej cytowań zbiera konkurencja, a tego dystansu nie da się nadrobić z dnia na dzień.

- Michał Kliszczak, Founder & CEO agencji GEO Eactive #wiemyjak

Co grozi firmom, które ignorują ten trend?

Marka, której nie ma w odpowiedziach AI, nie istnieje dla rosnącej grupy klientów. Nawet jeśli od lat zajmuje wysokie pozycje w Google.

Model językowy pytany o rekomendację wskazuje konkretne marki. Jeśli danej firmy nie ma w jego wiedzy w odpowiedniej formie, po prostu jej nie poleci. W praktyce oznacza to utratę klientów jeszcze zanim ci dowiedzą się, że firma istnieje.

Co gorsza, użytkownik zwykle nie sprawdza już kilku alternatyw. Dostaje jedną gotową odpowiedź i na niej poprzestaje.

Które branże ryzykują najwięcej?

Te, w których klient i tak szuka gotowego porównania albo szybkiej rekomendacji.

Autor: Eactive/ Materiały prasowe

Wybór, kto trafi na taką listę, w coraz mniejszym stopniu zależy od budżetu reklamowego. W coraz większym - od tego, jak marka jest opisana w internecie.

Jak sprawdzić, czy Twoja firma jest widoczna dla AI?

Wystarczy zadać modelom te same pytania, które zadałby prawdziwy klient. Zajmuje to kilkanaście minut i nic nie kosztuje.

Sprawdź, co ChatGPT, Gemini i Perplexity odpowiadają na pytania związane z Twoją branżą.

Zwróć uwagę, czy w odpowiedziach pojawia się nazwa Twojej firmy, czy tylko konkurencji, i w jakim kontekście.

Przeanalizuj, jakie źródła model przywołuje - to od nich zależy, kogo poleci następnym razem.

W audytach GEO przeprowadzonych przez Eactive marka klienta nie pojawiała się w żadnej odpowiedzi ChatGPT w 82% sprawdzonych zapytań branżowych.

Czy naukowcy potwierdzają, że da się to zmienić?

Tak. Badacze z Princeton University, Georgia Tech, Allen Institute for AI i IIT Delhi dowiedli, że odpowiednio przygotowana treść może zwiększyć swoją widoczność w odpowiedziach AI nawet o 40 proc.

W badaniu „GEO: Generative Engine Optimization”, zaprezentowanym na konferencji ACM SIGKDD, sprawdzono dziewięć technik pisania treści na benchmarku 10 tys. zapytań3. Najskuteczniejsze okazało się dodawanie twardych statystyk, powoływanie się na wiarygodne źródła oraz wplatanie cytatów eksperckich - te trzy metody poprawiły widoczność o 30-40 proc.3.

Zastrzeżenie jest istotne: 40 proc. to wartość maksymalna, osiągana przede wszystkim przez źródła wcześniej rzadko cytowane. Klasyczne upychanie słów kluczowych działało wręcz na odwrót i obniżyło widoczność treści3.

Najczęściej zadawane pytania

Czy GEO oznacza koniec Google?

GEO nie oznacza końca Google. Amerykańskie dane clickstream Datos i SparkToro pokazują, że ponad 95 proc. użytkowników nadal regularnie korzysta z tradycyjnych wyszukiwarek, mimo że korzystanie z narzędzi AI wzrosło w 2,5 roku z 8 do 38 proc.4.

Czy tylko duże firmy mogą sobie pozwolić na obecność w odpowiedziach AI?

Nie. O cytowaniu przez model decyduje przede wszystkim jakość i wiarygodność treści, a nie wielkość budżetu marketingowego.

Czy trzeba przebudować całą stronę internetową, żeby zaistnieć w AI?

Niekoniecznie. Zwykle wystarczy przebudowanie kluczowych podstron i publikacja kilku dobrze przygotowanych treści zewnętrznych.

Czy warto sprawdzać widoczność w AI regularnie, czy wystarczy raz?

Zdecydowanie cyklicznie. Modele są aktualizowane, a razem z nimi zmienia się to, jakie źródła i marki są cytowane.

Czy widoczność w ChatGPT oznacza widoczność w Perplexity?

Nie. Każdy model korzysta z innego zestawu źródeł, dlatego widoczność trzeba sprawdzać osobno dla każdego narzędzia. Według badań agencji GEO Eactive tylko 11% domen jest cytowanych jednocześnie przez ChatGPT i Perplexity.

Od czego zacząć prace nad GEO, jeśli firma nie ma żadnego zaplecza treściowego?

Od kilku podstron odpowiadających wprost na najczęstsze pytania klientów oraz od pierwszych publikacji eksperckich na portalach zewnętrznych.

Jedno jest pewne - im dłużej firma czeka z reakcją, tym trudniej będzie jej odrobić dystans do konkurencji, która już dziś zbiera cytowania w świecie AI.