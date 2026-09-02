W takich warunkach mieszkał Marcin Horała. Jednorazowe kubeczki i malutka kuchnia

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
Kamil Szewczyk
2026-09-02 11:13

O Marcinie Horale znów jest głośno, ponieważ może zostać nowym wicemarszałkiem. W polityce bardzo jest bardzo twardy i nieustępliwy. Kilka lat temu Horała pokazał w programie "Politycy od kuchni" swoje drugie - znacznie łagodniejsze - oblicze. Zobacz, w jakich warunkach mieszkał wówczas Marcin Horała.

Wysłużony materac, malutka kuchnia i niemal mikroskopijna łazienka... Kto by się spodziewał, że ważny polityk, były kandydat na prezydenta Gdyni, a także dawny wiceminister infrastruktury, żył swego czasu tak skromnie. Kilka lat temu w programie "Politycy od kuchni" Piotra Lekszyckiego i Kamila Szewczyka polityk pokazał, jak mieszka. W Warszawie zajmował wówczas około 40-metrowym mieszkanko w centrum. 

ZOBACZ PROGRAM "POLITYCY OD KUCHNI" Z MARCINEM HORAŁĄ

Politycy od kuchni (Marcin Horała)

- Jest, jak jest - powiedział Marcin Horała, demonstrując wówczas swoją łazienkę. Mimo że mieszkanie, które wynajmował polityk, dalekie było od luksusowego, to lokator nie narzekał. - Właściwie to tutaj tylko śpię, mój dom jest w Gdyni - podkreślił wtedy. To tam na stałe mieszka z żoną i dwiema córkami. Wspominał wtedy, że jeśli jego rodzina odwiedza go w Warszawie, to wszyscy jadą na wycieczkę rowerową. 

Nasi dziennikarze zwrócili wtedy uwagę na... jednorazowe kubeczki: - Zostały mi jeszcze z poprzedniej kampanii wyborczej - zdradził i zaserwował dziennikarzom "SE" ciepłą herbatkę. - Zamówiliśmy wówczas za dużo kubków, ale się przydają na "kawalerskim", bo nie trzeba ich zmywać - cieszył się Horała. 

Niedługo Marcin Horała może zostać wicemarszałkiem Sejmu. Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego, ogłosił zamiar zgłoszenia kandydatury Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Horała w Rozwoju Plus zajmuje funkcję wiceszefa. 

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował również o poparciu dla kandydata PiS, Marcina Ociepy, argumentując, że każdy klub parlamentarny powinien posiadać swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu, gdzie obecnie pozostaje jedno nieobsadzone miejsce.ZOBACZ TAKŻE: Kolega Kaczyńskiego ma w domu STADO MYSZY! Tak mieszka Karol Karski [POLITYCY OD KUCHNI]

Marcin Horała na balkonie, w łazience i parzący herbatę. O mieszkaniu polityka przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 22
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARCIN HORAŁA
POLITYCY OD KUCHNI
DONALD TUSK
PIOTR LEKSZYCKI
KAMIL SZEWCZYK