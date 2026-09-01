Marta Kaczyńska i Kasia Tusk na rozpoczęciu rok swoich pociech! Która wyglądała lepiej?

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września jest ważnym wydarzeniem zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców, którzy często im towarzyszą. Tekst podkreśla ogólne znaczenie tego dnia i rolę rodziców.

Wśród rodziców obecnych na inauguracji roku szkolnego znalazły się znane postaci, takie jak Marta Kaczyńska i Kasia Tusk, towarzyszące swoim dzieciom. Artykuł koncentruje się na ich obecności jako przykładzie zaangażowania rodzicielskiego.

Szczegółowo opisano stylizacje Marty Kaczyńskiej i Kasi Tusk, które wybrały na tę okazję, a także ubiór ich dzieci. Znaczna część tekstu poświęcona jest analizie ubioru obu pań i ich pociech podczas wydarzenia.

1 września to oficjalny koniec wakacji i powrót dzieci do szkolnych ławek na kolejny rok szkolny. To wielki dzień nie tylko dla uczniów, ale także dla ich rodziców. Wielu z nich chce towarzyszyć w tej chwili swoim pociechom - tak zrobili na przykład Karol i Marta Nawroccy, którzy poszli na rozpoczęcie roku swojej najmłodszej córki, Kasi. Nie stanowili wyjątku! Marta Kaczyńska i Kasia Tusk także pojawiły się w szkołach ze swoimi dziećmi.

Stylizacje Marty Kaczyńskiej i Kasi Tusk

Marta Kaczyńska poszła na rozpoczęcie roku syna Stasia, a na tę okazję wybrała czarne spodnie z luźnymi nogawkami, białą koszulę, brązową marynarkę i pasujące kolorem buty. Do tego założyła okulary przeciwsłoneczne, a włosy tradycyjnie miała rozpuszczone. Jej synek zaś miał białą koszulę z krótkim rękawem i ciemne spodnie.

Z kolei Kasia Tusk wybrała granatową koszulę o ciekawym kroju i białe spodnie z szerokimi nogawkami. Do tego dobrała wygodne, sportowe buty, a włosy spięła w wysoki kucyk. Jej córka miała na sobie jasny sweterek i granatowa spódniczkę. Włosy, podobnie jak mama, miała związane w wysoki kucyk.

Widać, że obie mamy pękały z dumy! Ich dzieci z kolei wydawały się cieszyć z powrotu do szkoły. Stasia rozpierała energia, z kolei córka Kasi Tusk niosła całe naręcze różnych przyborów.

W naszej galerii zobaczysz Martę Kaczyńską i Kasię Tusk na rozpoczęciu roku szkolnego:

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