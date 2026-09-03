Rewia mody na sejmowych korytarzach. Posłanki w garniturach w kolorach kanarkowym i masełkowym, posłowie wolą stonowane barwy

Pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu zaskoczyło odświeżonymi stylizacjami posłów i posłanek, którzy wnieśli letnie akcenty do parlamentu.

Na sejmowych korytarzach królowały odważne kolory i modne fasony, tworząc prawdziwą rewię mody pośród polityków.

Znany stylista gwiazd, Daniel Jacob Dali, ocenił najciekawsze outfity, wskazując na dominujące trendy.

Sprawdź, które stylizacje zachwyciły eksperta i jakie detale wciąż przypominają o trwającym lecie!

Rewia mody na sejmowych korytarzach

Modnie skrojone garnitury, eleganckie koszule, sukienki i bluzki w odważnych kolorach - posłanki i posłowie stawili się na pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu ubrani elegancko i w większości z klasą. Niektórzy wyraźnie wyróżniali się na sejmowych korytarzach i w sejmowych ławach. A to za sprawą koloru swoich ubrań. Spośród ferii barw nasz fotoreporter bez trudu odnalazł poselskie stylizacje w kolorach kanarkowym, masełkowym, fuksji, kobaltowym, bladoniebieskim, czarnym, białym i różnych odcieniach szarości oraz granatu.

O opinię na temat stylizacji posłanek i posłów na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu zapytaliśmy eksperta. Daniel Jacob Dali, stylista gwiazd, projektant mody i niekwestionowany autorytet w świecie elegancji oceniał dla "Super Expressu" kilka poselskich stylizacji.

Ekspert: Dopasowany fason i monochromatyczna stylizacja

Zdecydowanie uwagę zwracała posłanka Joanna Frydrych, który włożyła modnie skrojony kanarkowy garnitur. Szczególnie ciekawie prezentowały się jej spodnie - z rozcinanymi u dołu nogawkami. Pod marynarkę posłanka KO założyła top w kolorze czekoladowego brązu, a całość uzupełniła czarną lakierowaną torbą i butami na słupkach i ze złotymi zdobieniami.

Prezentuje się niezwykle elegancko i nowocześnie w intensywnie żółtym garniturze, który zdecydowanie przyciąga uwagę. Dopasowany fason i monochromatyczna stylizacja tworzą spójną, odważną i bardzo kobiecą całość. Czarna torebka oraz neutralny top świetnie równoważą mocny kolor garnituru i dodają stylizacji klasy - ocenia Daniel Jacob Dali.

Joanna Lichocka z PiS pokazała się z mocno wakacyjnej strony: delikatna opalenizna i lekka stylizacja - przywodząca na myśl lato - na którą złożyły się ciemnogranatowa, luźna spódnica w ołówkowym kształcie, kremowy top i marynarka w podobnym kolorze. Do tego dodatki w podobnej tonacji: torebka, długi wisiorek i buty z odsłonięta piętą, na mocnym obcasie.

Kolorowe okulary i oryginalny naszyjnik. Dodatki mają znaczenie

Z kolei Bożena Borowiec z Lewicy wyróżniała się intensywnie pomarańczową marynarką i wyrazistymi, czerwonymi okularami. W ocenie eksperta, prezentuje bardzo wyrazisty i elegancki styl.

Intensywnie pomarańczowa marynarka świetnie ożywia klasyczną czarną bazę. Kolorowe okulary i oryginalny naszyjnik dodają stylizacji indywidualnego charakteru i energii. Całość wygląda pewnie, profesjonalnie i zdecydowanie wyróżnia się na tle typowych formalnych stylizacji - mówi nam Daniel Jacob Dali.

Na kolor kojarzący się mocno z latem - błękit - postawiła Anna Krupka. Posłanka PiS miała dodatkowo finezyjnie skrojone rękawy marynarki z ozdobnymi guzikami. Nasz ekspert ocenia, że wygląda elegancko w marynarce o pięknym, świeżym błękitnym kolorze, który świetnie podkreśla całą stylizację.

Na uwagę zasługują również efektowne guziki, dodające projektowi ciekawego i nowoczesnego charakteru. Bardzo dobrze prezentuje się także rozcięcie przy rękawach, które nadaje marynarce lekkości i stylowego wykończenia.

Ponadczasowy szary i klasyczna dwurzędowa marynarka

Co ciekawe, nie tylko panie chciały się wyróżnić. Poseł Michał Kołodziejczak z KO postawił na jasnoszary garnitur w czarne prążki, ale marynarkę miał modnie zapinaną, bo dwurzędową. Do tego włożył czarne mokasyny ze złotymi zdobieniami - modne i wygodne buty, jasno sugerujące, że wciąż mamy lato!

Michał Kołodziejczak prezentuje się bardzo elegancko i profesjonalnie w klasycznym, dwurzędowym garniturze w subtelną kratę. Szary kolor nadaje stylizacji ponadczasowego charakteru, a biała koszula świetnie ją rozjaśnia i podkreśla formalny styl. Całość wygląda nowocześnie, schludnie.

Nasz fotoreporter uchwycił także posłanki w bluzkach w kolorze fuksji, białej w groszki czy bardziej stonowanych kolorach: granacie, bieli i beżu. Zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć!