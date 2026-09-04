Para prezydencka leci do USA. Rok temu też tam byli, a Marta Nawrocka olśniła!

Para prezydencka leci do Stanów Zjednoczonych

Za kilka tygodni prezydent wraz z pierwszą damą wybiorą się do USA. Zapowiedź wyjazdu pojawiła się już na oficjalnej stronie prezydenta. Wiadomo, że Karol Nawrocki ma w planach udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Rok tematu było podobnie. Wówczas w czasie wystąpienia prezydent Nawrocki mówił przede wszystkim o bezpieczeństwie. Poruszył także temat wyzwań regionalnych.

O zbliżającą się, planowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych Nawrocki został zapytany w czwartek, 3 września, w czasie briefingu prasowego w Warszawie. Na pytanie, czy będzie miał okazję spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem podczas wrześniowej wizyty w USA, w trakcie której weźmie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, odpowiedział:

- Tego nie wiem, takich planów na dzień dzisiejszy nie ma (…), więc być może spotkamy się w sposób spontaniczny, ale z całą pewnością spotkamy się w grudniu - przyznał. Nawiązał w ten sposób do szczytu G20, na który został zaproszony.

- Skoro idziemy w stronę stałych baz amerykańskich, skoro za sprawą zaproszenia prezydenta Trumpa jesteśmy na szczycie G20, uznaję, że wszystko jest pod kontrolą – dodał prezydent Karol Nawrocki.

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20 – grupie zrzeszającej największe gospodarki świata, a w spotkaniach tego formatu uczestniczy także Polska. W tym roku szczyt G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie amerykański prezydent Trump. Udział Polski w szczycie G20 w Miami jest historyczny, ponieważ kraj został zaproszony na to prestiżowe forum po raz pierwszy, co jest ważnym wydarzeniem dla polskiej dyplomacji.

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Marta Nawrocka w USA zadała szyku

Gdy rok temu para prezydencka odwiedziła Stany Zjednoczone pierwsza dama także miała napięty grafik. Najpierw wraz z mężem spotkali się z Polonią mieszkającą w Stanach Zjednoczonych w Doylestown w stanie Pensylwania, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Na tę okazję pierwsza dama RP wybrała czarną, szeroką spódnicę nad kostki i białą marynarkę z czarnymi guzikami. Całość uzupełniła eleganckimi szpilkami i szeroką opaską we włosach.

Miał także okazję spotkać się z przedstawicielkami Polonii, członkiniami Polish American Women’s Club BEYOND, gdzie zaprezentowała się w ciemnobrązowym damskim garniturze dosłownie olśniewając! Została także zaproszona na bankiet wydany przez Melanię Trump. Na spotkanie poszła w jasnożółtej garsonce. Wraz z prezydentem udała się również na przyjęcie organizowane przez Donalda Trumpa. Tym razem wybrała garnitur w srebrnym kolorze.

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