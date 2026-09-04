Słyszysz sąsiada w bloku? To koniec. Wchodzą nowe przepisy

Koniec z cienkimi ścianami w nowych blokach?

Hałas w budynkach wielorodzinnych potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Problemem mogą być nie tylko głośni sąsiedzi, lecz także niewystarczająca izolacja akustyczna ścian i stropów czy dźwięki pochodzące od instalacji technicznych.

Nowe regulacje mają poprawić sytuację mieszkańców. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie wymagań odpowiadających klasie akustycznej AQ-0. Ma to zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przed hałasem w nowych budynkach mieszkalnych.

Nowe przepisy nie wyciszą istniejących mieszkań

Niestety, nowe wymagania nie oznaczają, że właściciele mieszkań w istniejących blokach będą musieli nagle wymieniać ściany czy przeprowadzać kosztowne remonty.

Zmiany mają znaczenie przede wszystkim dla nowych inwestycji oraz przypadków objętych nowymi wymaganiami techniczno-budowlanymi. Nie oznacza to więc, że po wejściu regulacji w życie problem hałasu zniknie z każdego bloku w Polsce.

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Więcej wind w blokach. Na tym zmiany się nie kończą

Akustyka to tylko jeden z elementów przygotowywanych zmian. Nowe przepisy mają również poprawić dostępność budynków dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz osób mających trudności z poruszaniem się.

Jedną z istotnych zmian ma być rozszerzenie obowiązku stosowania wind. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych wymóg ma dotyczyć obiektów mających co najmniej trzy kondygnacje. W budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego granica ma wynosić co najmniej dwie kondygnacje. Bez wątpienia są to więc zmiany, które ułatwią życie wielu osobom.

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