Marta Nawrocka olśniewała w USA! Oto, jakie modowe triki stosuje

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-27 5:00

Pierwsza dama Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych między 21 a 24 września. To był wyjątkowo intensywny czas dla pary prezydenckiej, która każdego dnia brała udział w wielu wydarzeniach. Podczas każdego z nich żona Karola Nawrockiego zachwycała swoją stylizacją. Warto zobaczyć, co nosiła i zainspirować się na sezon jesień/zima 2025!

  • Podczas wizyty w USA Marta Nawrocka spotkała się z Polonią w Doylestown, prezentując się w białej marynarce i czarnej spódnicy.
  • Na spotkaniu z Polish American Women’s Club BEYOND, pierwsza dama zaprezentowała się w ciemnobrązowym garniturze o koszulowym kroju.
  • Podczas bankietu u Melanii Trump, Marta Nawrocka wybrała jasnożółtą garsonkę, a na wieczorne przyjęcie założyła srebrny garnitur o szerokich nogawkach.
  • W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, podczas Narodowego Czytania, Marta Nawrocka wystąpiła w granatowej sukience z ozdobną falbanką.

Marta Nawrocka, choć nie zawsze była u boku prezydenta w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych, była bardzo aktywna. Początkowo we dwoje spotkali się z Polonią mieszkającą w Stanach Zjednoczonych w Doylestown w stanie Pensylwania, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Na tę okazję pierwsza dama RP wybrała czarną, szeroką spódnicę nad kostki i białą marynarkę z czarnymi guzikami. Całość uzupełniła eleganckimi szpilkami i szeroką opaską we włosach.

22 września z kolei Marta Nawrocka spotkała się z przedstawicielkami Polonii, członkiniami Polish American Women’s Club BEYOND, gdzie zaprezentowała się w ciemnobrązowym damskim garniturze. Co ciekawe, zamiast tradycyjnej marynarki góra przypominała koszulę z długimi rękawami i ozdobnymi guzikami, jednak bez typowego dla żakietów kołnierza.

Żona polskiego prezydenta została także zaproszona na bankiet wydany przez swoją amerykańską odpowiedniczkę, Melanię Trump. Na spotkanie poszła w jasnożółtej garsonce. Warto zaznaczyć, że wybrany przez Martę Nawrocką odcień butter yellow czyli masełkowa żółć jest jednym z najmodniejszych tej jesieni. Do tego dobrała brązowe szpilki. Wieczorem zaś wraz z mężem udała się na przyjęcie organizowane przez Donalda Trumpa. Tym razem wybrała garnitur w srebrnym kolorze i oryginalnym kroju: marynarka rozszerzała się na dole, podobnie jak nogawki szeorkich spodni. Ponadto upięła włosy w kok, a na stopach miała biało-czarne buty na niskim obcasie. To kolejne podkreślenie, że pierwsza dama uważnie śledzi modowe trendy, bowiem spodnie o szerokich nogawkach to hit ostatnich miesięcy, który nieprędko odejdzie do lamusa.

Wiemy, co robi Karol Nawrocki w wolnych chwilach. Ujawniamy tajemnicę

Z kolei 24 września w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Marta Nawrocka wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Pokazała się w szykownej ciemnogranatowej sukience z ozdobną falbanką ciągnącą się od szyi do końca długiego rękawa jednej ręki. 

Modowe triki Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka udowodniła, że doskonale potrafi łączyć ponadczasową klasykę i najnowszymi trendami. Garnitury czy garsonki, które świetnie sprawdzają się przy większości okazji, łączy z modnymi krojami lub kolorami. Do tego stawia na minimalizm: nie zakłada rzucającej się w oczy biżuterii, dzięki czemu to jej stroje grają najważniejszą rolę, a ona sama nie jest przyćmiona przez ozdoby.

Pierwsza dama nie boi się zakładać ubrań w przeróżnych barwach, czy to pastelowych czy ciemnych i wyrazistych. Nie stosuje jednak kontrastów, a pozostaje wierna jednej gamie kolorystycznej na raz, jak biel czerń i szarość, żółć i brąz czy brąz i złoto. Dzięki temu zawsze wygląda szykownie, a każdy element jej garderoby doskonale pasuje do pozostałych.

W naszej galerii zobaczysz stylizacje Marty Nawrockiej podczas pobytu w USA:

Marta Nawrocka w USA - podsumowanie
13 zdjęć
Sonda
Podoba Ci się styl Marty Nawrockiej?
Express Biedrzyckiej - wstęp
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA