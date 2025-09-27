Marta Nawrocka olśniewała w USA! Oto, jakie modowe triki stosuje

Podczas wizyty w USA Marta Nawrocka spotkała się z Polonią w Doylestown, prezentując się w białej marynarce i czarnej spódnicy.

Marta Nawrocka, choć nie zawsze była u boku prezydenta w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych, była bardzo aktywna. Początkowo we dwoje spotkali się z Polonią mieszkającą w Stanach Zjednoczonych w Doylestown w stanie Pensylwania, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Na tę okazję pierwsza dama RP wybrała czarną, szeroką spódnicę nad kostki i białą marynarkę z czarnymi guzikami. Całość uzupełniła eleganckimi szpilkami i szeroką opaską we włosach.

22 września z kolei Marta Nawrocka spotkała się z przedstawicielkami Polonii, członkiniami Polish American Women’s Club BEYOND, gdzie zaprezentowała się w ciemnobrązowym damskim garniturze. Co ciekawe, zamiast tradycyjnej marynarki góra przypominała koszulę z długimi rękawami i ozdobnymi guzikami, jednak bez typowego dla żakietów kołnierza.

Żona polskiego prezydenta została także zaproszona na bankiet wydany przez swoją amerykańską odpowiedniczkę, Melanię Trump. Na spotkanie poszła w jasnożółtej garsonce. Warto zaznaczyć, że wybrany przez Martę Nawrocką odcień butter yellow czyli masełkowa żółć jest jednym z najmodniejszych tej jesieni. Do tego dobrała brązowe szpilki. Wieczorem zaś wraz z mężem udała się na przyjęcie organizowane przez Donalda Trumpa. Tym razem wybrała garnitur w srebrnym kolorze i oryginalnym kroju: marynarka rozszerzała się na dole, podobnie jak nogawki szeorkich spodni. Ponadto upięła włosy w kok, a na stopach miała biało-czarne buty na niskim obcasie. To kolejne podkreślenie, że pierwsza dama uważnie śledzi modowe trendy, bowiem spodnie o szerokich nogawkach to hit ostatnich miesięcy, który nieprędko odejdzie do lamusa.

Z kolei 24 września w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Marta Nawrocka wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Pokazała się w szykownej ciemnogranatowej sukience z ozdobną falbanką ciągnącą się od szyi do końca długiego rękawa jednej ręki.

Modowe triki Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka udowodniła, że doskonale potrafi łączyć ponadczasową klasykę i najnowszymi trendami. Garnitury czy garsonki, które świetnie sprawdzają się przy większości okazji, łączy z modnymi krojami lub kolorami. Do tego stawia na minimalizm: nie zakłada rzucającej się w oczy biżuterii, dzięki czemu to jej stroje grają najważniejszą rolę, a ona sama nie jest przyćmiona przez ozdoby.

Pierwsza dama nie boi się zakładać ubrań w przeróżnych barwach, czy to pastelowych czy ciemnych i wyrazistych. Nie stosuje jednak kontrastów, a pozostaje wierna jednej gamie kolorystycznej na raz, jak biel czerń i szarość, żółć i brąz czy brąz i złoto. Dzięki temu zawsze wygląda szykownie, a każdy element jej garderoby doskonale pasuje do pozostałych.

