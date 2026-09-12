Niebywałe, co Marta Nawrocka powiedziała o Donaldzie Tusku i jego żonie! Można się zdziwić

Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia Donalda i Małgorzaty Tusków na obiad do Pałacu Prezydenckiego, co jest postrzegane jako gest mający potencjalnie obniżyć napięcia polityczne.

Żona prezydenta osobiście określiła premiera Donalda Tuska jako "sympatycznego człowieka", którego poznała.

Pierwsza dama podkreśliła, że jej otwartość na takie spotkanie wynika z przekonania o wadze rozmowy, wzajemnego poznania i szacunku, promując ideę dialogu "bez nienawiści".

Podczas swojego debiutanckiego wywiadu na platformie YouTube, udzielonego Bogdanowi Rymanowskiemu, Marta Nawrocka została zapytana o możliwość goszczenia premiera Donalda Tuska i jego małżonki w siedzibie prezydenta. W obliczu powszechnie postrzeganych jako skomplikowane relacji między głową państwa a liderem rządu, pierwsza dama wyraziła niespodziewaną otwartość na realizację takiego spotkania.

Marta Nawrocka o Donaldzie Tusku

Marta Nawrocka wyraziła szczególne zainteresowanie poznaniem Małgorzaty Tusk.

- Myślę, że bardzo chętnie bym poznała panią Małgorzatę – cytowano pierwszą damę. - Pana Donalda poznałam osobiście. Sympatyczny człowiek - dodała.

W odpowiedzi na te słowa, prowadzący program zasugerował, że formalne zaproszenie mogłoby stanowić krok w kierunku złagodzenia napięć politycznych w kraju, z czym pierwsza dama się zgodziła. Pierwsza dama uzasadniła swoją otwartość na dialog, podkreślając znaczenie bezpośrednich spotkań.

- Ja bym zaprosiła. Chętnie spotkam się z każdym i porozmawiam przy kawie, przy obiedzie, bo warto rozmawiać i wsłuchać się w drugiego człowieka, poznać go – stwierdziła.

Dodała, że kluczowe jest wzajemne akceptowanie się, niezależnie od różnic.

- Bez tej nienawiści, z szacunkiem do drugiego człowieka – podsumowała, akcentując potrzebę budowania relacji opartych na wzajemnym poważaniu.

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