Niebywałe, co Marta Nawrocka powiedziała o Donaldzie Tusku i jego żonie! Można się zdziwić

- Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia Donalda i Małgorzaty Tusków na obiad do Pałacu Prezydenckiego, co jest postrzegane jako gest mający potencjalnie obniżyć napięcia polityczne.
- Żona prezydenta osobiście określiła premiera Donalda Tuska jako "sympatycznego człowieka", którego poznała.
- Pierwsza dama podkreśliła, że jej otwartość na takie spotkanie wynika z przekonania o wadze rozmowy, wzajemnego poznania i szacunku, promując ideę dialogu "bez nienawiści".
Podczas swojego debiutanckiego wywiadu na platformie YouTube, udzielonego Bogdanowi Rymanowskiemu, Marta Nawrocka została zapytana o możliwość goszczenia premiera Donalda Tuska i jego małżonki w siedzibie prezydenta. W obliczu powszechnie postrzeganych jako skomplikowane relacji między głową państwa a liderem rządu, pierwsza dama wyraziła niespodziewaną otwartość na realizację takiego spotkania.
Marta Nawrocka o Donaldzie Tusku
Marta Nawrocka wyraziła szczególne zainteresowanie poznaniem Małgorzaty Tusk.
- Myślę, że bardzo chętnie bym poznała panią Małgorzatę – cytowano pierwszą damę. - Pana Donalda poznałam osobiście. Sympatyczny człowiek - dodała.
W odpowiedzi na te słowa, prowadzący program zasugerował, że formalne zaproszenie mogłoby stanowić krok w kierunku złagodzenia napięć politycznych w kraju, z czym pierwsza dama się zgodziła. Pierwsza dama uzasadniła swoją otwartość na dialog, podkreślając znaczenie bezpośrednich spotkań.
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- Ja bym zaprosiła. Chętnie spotkam się z każdym i porozmawiam przy kawie, przy obiedzie, bo warto rozmawiać i wsłuchać się w drugiego człowieka, poznać go – stwierdziła.
Dodała, że kluczowe jest wzajemne akceptowanie się, niezależnie od różnic.
- Bez tej nienawiści, z szacunkiem do drugiego człowieka – podsumowała, akcentując potrzebę budowania relacji opartych na wzajemnym poważaniu.
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