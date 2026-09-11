Tragiczny wypadek! Minibus zderzył się z ciężarówką. Zginęło 12 osób

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-11 22:05

Tragiczny wypadek w obwodzie archangielskim na północy Rosji. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno. Zginęło 12 osób, w tym dziecko, a osiem kolejnych zostało rannych.

Włączone niebieskie koguty policyjne na dachu radiowozu. O tragicznym wypadku w Rosji przeczytasz na SE.
Autor: policja/ Materiały prasowe

O wypadku poinformował portal RMF 24, powołując się na doniesienia zagranicznej agencji prasowej. Do wypadku doszło w piątek, 11 września w obwodzie archangielskim. Jak informuje Reuters, powołując się na prorządową rosyjską agencję RIA Nowosti i przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych, w zderzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: minibus, samochód osobowy oraz ciężarówka przewożąca drewno.

Według ustaleń przekazanych przez Reutersa 12 osób zginęło, a osiem zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziecko. Wstępne ustalenia wskazują, że do tragedii doszło, gdy kierowca minibusa wykonywał manewr wyprzedzania. W jego trakcie doszło do zderzenia z pozostałymi pojazdami.

Obwód archangielski leży w północnej części Rosji. Okoliczności tragicznego wypadku są ustalane przez miejscowe służby.

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