Zjadła 70 jajek przed kamerą. 24-letnia influencerka zapłaciła za to najwyższą cenę

Kim była 24-letnia Chen Ziyi?

W chińskich mediach społecznościowych Chen Ziyi działała pod pseudonimem Ganfan Yingying. Jej profil zgromadził potężną społeczność, liczącą około 1,2 miliona obserwujących. Głównym motywem twórczości 24-latki było nagrywanie filmów, na których spożywała ekstremalne porcje posiłków. Podczas jednej z takich transmisji zdołała zjeść nawet 70 jajek.

Realizacja takich wyzwań wymagała od niej spędzania wielu godzin przed kamerą. Dziewczyna transmitowała swoją konsumpcję bardzo długo, często zarywając noce. Tego typu treści szybko zyskały ogromną popularność. Widzowie z fascynacją i niedowierzaniem obserwowali, jak ta drobna kobieta pochłania tak monstrualne ilości jedzenia. Rosnąca liczba wyświetleń przekładała się oczywiście na wysokie zyski finansowe z działalności w sieci.

Tragiczny finał transmisji

Niestety, sama Chen Ziyi zdawała sobie sprawę, że ekstremalne objadanie się niszczy jej organizm. W sierpniu opublikowała niepokojące wideo ze szpitalnego łóżka. Poinformowała w nim o swoich fatalnych wynikach badań. Przyznała, że poziom potasu w jej organizmie drastycznie spadł, co stanowiło poważne zagrożenie dla jej życia.

W tamtym momencie influencerka zwróciła się z ważnym apelem do swoich obserwatorów. Prosiła ich, by dbali o siebie i nigdy nie ryzykowali zdrowia dla korzyści materialnych. Jak się później okazało, były to jej ostatnie słowa skierowane do fanów. Młoda kobieta zmarła zaledwie kilka dni po publikacji nagrania, 17 sierpnia.

Eksperci przypominają, że wszelkie skrajności związane z odżywianiem są niezwykle niebezpieczne. Zarówno drastyczne głodówki, jak i ekstremalne przejadanie się mogą wywołać nieodwracalne zmiany w organizmie, prowadząc w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Nie żyje 30-letnia influencerka! Zmarła po operacji plastycznej. Osierociła 6-letnią córkę:

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata i pracował do ostatnich chwil