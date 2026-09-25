Makabryczne odkrycie na Żoliborzu. Przy podporze mostu znaleziono ciało mężczyzny

Wstrząsające zdarzenie na warszawskim Żoliborzu: w rejonie Mostu Gdańskiego odkryto ciało 29-letniego mężczyzny.

Na miejscu natychmiast interweniowały służby, w tym policja i prokurator, zabezpieczając teren i rozpoczynając intensywne śledztwo.

Wstępne ustalenia wskazują na tragiczny upadek z dużej wysokości, a dokładne okoliczności śmierci są obecnie szczegółowo wyjaśniane.

Ciało 29-latka znalezione przy Moście Gdańskim. Na miejscu pracowały służby

Wstrząsające odkrycie w Warszawie. W piątek, 25 września, w godzinach porannych na Żoliborzu, w rejonie jednej z podpór Mostu Gdańskiego, odnaleziono ciało 29-letniego mężczyzny. Na miejscu pojawili się policjanci, a także zespół ratownictwa medycznego i straż pożarna. Służby zabezpieczyły teren wokół miejsca, w którym odnaleziono zwłoki.

- Dziś rano o godzinie 7.29 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące osoby leżącej w rejonie środkowej podpory mostu. Tam interweniował patrol rzeczny. Stwierdzono zgon mężczyzny. O zdarzeniu poinformowano prokuratora, który uczestniczył w czynnościach – poinformował nas dyżurny policji stołecznej.

Jak informuje „Miejski Reporter”, ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna mógł spaść z dużej wysokości z Mostu Gdańskiego na teren zielony w pobliżu Wisły. Odniesione obrażenia okazały się śmiertelne. 29-latek zginął na miejscu.

Policjanci ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia oraz okoliczności, w jakich doszło do tragedii.

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