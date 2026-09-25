Fiat wjechał w karetkę na sygnale. Mamy zdjęcia z wypadku na Bielanach

Kierowca fiata popełnił błąd podczas skrętu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca fiata podczas skrętu w lewo popełnił błąd i wjechał w jadącą na sygnałach karetkę. Ambulans na szczęście nie przewoził w tym czasie pacjenta. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja oraz straż pożarna.

Choć samo zderzenie wyglądało poważnie (zdjęcia zamieszczamy nad tekstem), zakończyło się bez rannych. - W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Droga jest już przejezdna - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Kierowca fiata zostanie ukarany mandatem. O godz. 14 nie było już utrudnień w ruchu na al. Zjednoczenia.

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