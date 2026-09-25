Fiat wjechał w karetkę na sygnale. Mamy zdjęcia z wypadku na Bielanach

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-25 14:08

Groźne chwile na jednej z głównych ulic warszawskich Bielan. W piątek, 25 września, około godz. 11 na al. Zjednoczenia doszło do zderzenia samochodu osobowego z karetką pogotowia. Na miejscu interweniowały służby. Zobaczcie szczegóły!

Kierowca fiata popełnił błąd podczas skrętu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca fiata podczas skrętu w lewo popełnił błąd i wjechał w jadącą na sygnałach karetkę. Ambulans na szczęście nie przewoził w tym czasie pacjenta. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja oraz straż pożarna.

Choć samo zderzenie wyglądało poważnie (zdjęcia zamieszczamy nad tekstem), zakończyło się bez rannych. - W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Droga jest już przejezdna - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" komisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Kierowca fiata zostanie ukarany mandatem. O godz. 14 nie było już utrudnień w ruchu na al. Zjednoczenia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Poważny wypadek w Warszawie, ukraiński bus na boku! 

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