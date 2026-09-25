Alarm w Kujawsko-Pomorskiem! Bakterie coli w wodzie z kranu. Nadaje się tylko do spłukiwania toalet

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
Dawid Olszewski
2026-09-25 17:48

Mieszkańcy części gminy Zławieś Wielka muszą uważać na wodę płynącą z kranów. Sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli i zdecydował, że nie nadaje się do spożycia. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet, a służby próbują ustalić źródło skażenia. Do mieszkańców powiatu toruńskiego wysłano alert RCB. Szczegóły poniżej.

Srebrny kran nad białą umywalką. O skażeniu wody bakterią coli w powiecie toruńskim przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Bakterie coli w wodzie. Sanepid wydał zakaz jej spożywania

​Mieszkańcy pięciu miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do spożycia - przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.

- Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci. W trybie natychmiastowym wydana została decyzja dotycząca braku przydatności wody do spożycia. Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem ustala obecnie źródło skażenia wody – informowała Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.

RCB wysłało alert do mieszkańców powiatu toruńskiego

Alert trafił do osób przebywających na terenie powiatu toruńskiego. Ostrzeżenie RCB o treści: „Woda z wodociągu Przysiek, od m. Przysiek do m. Pędzewo, gm. Zławieś Wielka jest niezdatna do spożycia. Śledź komunikaty UG Zławieś Wielka" zostało rozesłane do osób znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego.

Z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, opublikowanego przez gminę Zławieś Wielka, wynika, że w wodzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego parametru bakterii z grupy coli. Problem dotyczy miejscowości: Pędzewo od posesji nr 67 w kierunku Górska, Górsk, Stary Toruń, Przysiek, Błotka, Rozgarty, Czarne Błoto oraz Cegielnik w gminie Zławieś Wielka.

Inspektor zobowiązał Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka do podjęcia działań naprawczych, które pozwolą przywrócić jakość wody zgodną z obowiązującymi przepisami.

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