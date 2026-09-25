Bus szkolny zderzył się z łosiem! W środku było 15 dzieci

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-25 9:55

Chwile grozy w Kurzejewie! Szkolny bus, którym podróżowało 15 dzieci, zderzył się w piątkowy poranek (25 września) z łosiem. W wyniku kolizji uszkodzony został również drugi pojazd. Na szczęście nikt z pasażerów busa nie ucierpiał.

Bus szkolny zderzył się z łosiem! W środku było 15 dzieci
Autor: OSP Warlubie/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w piątek, 25 września, w Kurzejewie. Szkolnym busem podróżowało 15 dzieci. Pojazd zderzył się z łosiem, a w wyniku zdarzenia uszkodzony został także drugi samochód.

Na miejsce wezwano służby. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i usunęli z jezdni odłamki oraz pozostałości płynów eksploatacyjnych.

Nikt z pasażerów autobusu nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielenia pomocy medycznej. Na miejscu stwierdzono wyciek płynów eksploatacyjnych oraz odłamki znajdujące się na jezdni. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu odłamków i pozostałości płynów eksploatacyjnych z drogi – przekazali w rozmowie z radiem PiK strażacy.

Mimo kolizji i działań służb droga w Kurzejewie pozostała przejezdna. Najważniejsze w tym zdarzeniu jest to, że żadne z 15 dzieci podróżujących szkolnym busem oraz kierowca nie odniosło obrażeń.

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