Kupił zdrapkę za 10 złotych. Chwilę później wygrał pół miliona!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-24 11:34

Niewielki wydatek w postaci 10 złotych wystarczył, by w Bydgoszczy ktoś wzbogacił się o pół miliona! Szczęśliwy los ze zdrapki „Classic Black 13” zakupiono 22 września w punkcie LOTTO przy ul. Poznańskiej 20. Padła tam główna wygrana w wysokości dokładnie 500 tysięcy złotych.

Uradowany mężczyzna w okularach na tle logo Lotto i banknotów. O wygranej w Bydgoszczy przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum serwisu Miał wyjątkowego farta! Zagrał na "chybił trafił" i wygrał miliony w Lotto.

W województwie kujawsko-pomorskim regularnie słyszy się o imponujących wygranych w grach oferowanych przez Totalizator Sportowy. Kolejny sukces miał miejsce 22 września, gdy pewien szczęśliwiec zagrał w oddziale przy zbiegu ulic Poznańskiej i Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

Gracz zainwestował zaledwie 10 złotych, by zgarnąć z losu kwotę 500 tysięcy złotych przed opodatkowaniem! Zwycięzca, po potrąceniu 10-procentowego podatku, będzie mógł cieszyć się kwotą 450 tysięcy złotych na czysto.

Zasady gry w Classic Black 13. Jak wygrać?

Zdrapka „Classic Black 13” oferuje uczestnikom 20 miejsc do zdrapania, co oznacza 20 możliwości zdobycia nagrody. Po usunięciu powłoki odsłaniają się rozmaite znaki, z których szczęście przynosi numer „13”.

W tym przypadku pechowa zazwyczaj liczba okazała się wręcz magiczna. Osoba z Bydgoszczy natrafiła właśnie na ten znak. Tuż obok, w strefie oznaczonej jako „WYGRANA”, ukazała się suma, od której może zakręcić się w głowie: 500 000 złotych.

Jest to maksymalna kwota, jaką można zdobyć w tej konkretnej loterii. Zaledwie jedna wizyta w punkcie sprzedaży i pojedynczy los za 10 złotych wystarczyły, by wzbogacić się o okrągłe pół miliona.

EUROJACKPOT: Wygrana III stopnia w Polsce! Ktoś zgarnął ponad 892 tys. złotych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI