Kupił zdrapkę za 10 złotych. Chwilę później wygrał pół miliona!

W województwie kujawsko-pomorskim regularnie słyszy się o imponujących wygranych w grach oferowanych przez Totalizator Sportowy. Kolejny sukces miał miejsce 22 września, gdy pewien szczęśliwiec zagrał w oddziale przy zbiegu ulic Poznańskiej i Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

Gracz zainwestował zaledwie 10 złotych, by zgarnąć z losu kwotę 500 tysięcy złotych przed opodatkowaniem! Zwycięzca, po potrąceniu 10-procentowego podatku, będzie mógł cieszyć się kwotą 450 tysięcy złotych na czysto.

Zasady gry w Classic Black 13. Jak wygrać?

Zdrapka „Classic Black 13” oferuje uczestnikom 20 miejsc do zdrapania, co oznacza 20 możliwości zdobycia nagrody. Po usunięciu powłoki odsłaniają się rozmaite znaki, z których szczęście przynosi numer „13”.

W tym przypadku pechowa zazwyczaj liczba okazała się wręcz magiczna. Osoba z Bydgoszczy natrafiła właśnie na ten znak. Tuż obok, w strefie oznaczonej jako „WYGRANA”, ukazała się suma, od której może zakręcić się w głowie: 500 000 złotych.

Jest to maksymalna kwota, jaką można zdobyć w tej konkretnej loterii. Zaledwie jedna wizyta w punkcie sprzedaży i pojedynczy los za 10 złotych wystarczyły, by wzbogacić się o okrągłe pół miliona.