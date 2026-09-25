Alarm na S7 pod Gdańskiem! Znaleziono niewybuch z II wojny światowej, na miejscu działają służby

Niewybuch przy S7. Zamknięto fragment Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Fragment Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej całkowicie zamknięty! W piątek, 25 września około godziny 14., przy drodze ekspresowej S7, w pobliżu węzła Gdańsk Południe, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na przyjazd saperów. W okolicy tworzą się ogromne korki.

- Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierowcy proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką nr 221 – mówi asp. Karol Kościuk z komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wiadomo natomiast, że odcinek pozostanie zamknięty do czasu przyjazdu wojskowych saperów, co może potrwać nawet kilka godzin. Służby apelują o zachowanie ostrożności i przypominają o konieczności stosowania się do poleceń osób kierujących ruchem.

To kolejny niewybuch znaleziony w tym tygodniu w Trójmieście

To niejedyny niewybuch z okresu II wojny światowej odnaleziony w tym tygodniu w Trójmieście. Podczas przebudowy ul. Emilii Plater i ul. Na Wydmach w Sopocie robotnicy natrafili w wykopie na niebezpieczne znalezisko. Na miejsce wezwano saperów, a prace wstrzymano na całą dobę. Teren został zabezpieczony, a saperzy zajęli się niewybuchem i go unieszkodliwili. Po zakończeniu działań służb wykonawca wznowił roboty w środę.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie