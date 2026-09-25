Alarm na S7 pod Gdańskiem! Znaleziono niewybuch z II wojny światowej, na miejscu działają służby

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Paweł Lemke
2026-09-25 17:07

Poważne utrudnienia na Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej! W pobliżu węzła Gdańsk Południe znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Fragment trasy S7 został całkowicie zamknięty, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Na miejscu działają służby, które czekają na przyjazd wojskowych saperów. Szczegóły poniżej.

Radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. O akcji służb po znalezieniu niewybuchu na trasie S7 przeczytasz na SE.
Autor: Anna Kisiel

Niewybuch przy S7. Zamknięto fragment Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Fragment Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej całkowicie zamknięty! W piątek, 25 września około godziny 14., przy drodze ekspresowej S7, w pobliżu węzła Gdańsk Południe, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na przyjazd saperów. W okolicy tworzą się ogromne korki.

- Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierowcy proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką nr 221 – mówi asp. Karol Kościuk z komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Wiadomo natomiast, że odcinek pozostanie zamknięty do czasu przyjazdu wojskowych saperów, co może potrwać nawet kilka godzin. Służby apelują o zachowanie ostrożności i przypominają o konieczności stosowania się do poleceń osób kierujących ruchem.

To kolejny niewybuch znaleziony w tym tygodniu w Trójmieście

To niejedyny niewybuch z okresu II wojny światowej odnaleziony w tym tygodniu w Trójmieście. Podczas przebudowy ul. Emilii Plater i ul. Na Wydmach w Sopocie robotnicy natrafili w wykopie na niebezpieczne znalezisko. Na miejsce wezwano saperów, a prace wstrzymano na całą dobę. Teren został zabezpieczony, a saperzy zajęli się niewybuchem i go unieszkodliwili. Po zakończeniu działań służb wykonawca wznowił roboty w środę.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Ósma Runda | KOŁODZIEJCZAK OPUŚCI TUSKA? “A CZEMU NIE, MAM TAKIE MYŚLI”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI