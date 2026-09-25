Magda Gessler pomogła restauracji w Wejherowie. Po emisji odcinka lokal po prostu zniknął

Kuchenne rewolucje w wejherowskim "Deptaku". Magda Gessler wkracza do akcji

Właściciele restauracji "Deptak" w centrum Wejherowa, Małgosia i Łukasz, zmagali się z poważnymi kłopotami. Pomimo świetnego położenia, brakowało gości, a długi rosły w zatrważającym tempie. Ratunkiem miała być interwencja znanej restauratorki.

Magda Gessler zjawiła się na miejscu, by zdiagnozować przyczyny finansowej porażki. Metamorfoza okazała się kompleksowa. Zmodyfikowano wnętrze, menu i samą nazwę. Z szyldu zniknął "Deptak", a pojawiła się "Tawerna Spod Znaku Ryby". Nowa koncepcja opierała się na morskich smakach, dlatego w jadłospisie zagościły śledzie, różnorodne ryby oraz owoce morza. Wystrój również nawiązywał do tego klimatu.

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Kuchenne Rewolucje 24.09.2026 r. Tawerna spod znaku Ryby, Wejherowo

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Tawerna Spod Znaku Ryby zniknęła z Wejherowa. Gdzie teraz zjeść?

Po niespełna dwóch miesiącach Gessler ponownie odwiedziła odmienioną restaurację, by ocenić postępy. Choć miała pewne zastrzeżenia, głównie do smaku sosów i rybnego gołąbka, ostateczny werdykt był korzystny, a rewolucję uznano za udaną.

Jednak w dniu telewizyjnej premiery odcinka sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W dawnym miejscu po "Tawernie Spod Znaku Ryby" nie było już śladu. Okazało się, że właściciele zdecydowali się na odważny krok i przenieśli całą działalność do sąsiedniej Redy. Nowy adres to ulica Gdańska 42.

Taki obrót spraw mógł wprawić w osłupienie widzów programu, którzy widzieli restaurację w Wejherowie, a po emisji dowiedzieli się o jej zamknięciu w tej lokalizacji. Aby skosztować dań polecanych przez Magdę Gessler, trzeba teraz udać się do Redy.

Po emisji naszego odcinka „Kuchennych Rewolucji” pojawiło się wiele pytań i komentarzy dotyczących naszego nowego miejsca. Dlatego chcemy powiedzieć to jasno: NIE ZAMKNELIŚMY SIĘ I JESTEŚMY W REDZIE! To właśnie tutaj nowe życie dostała Tawerna — nowe miejsce, nowa energia, ale z tym wszystkim, co Pani Magda zostawiła u nas podczas „Kuchennych Rewolucji”. - poinformował lokal na Facebooku.