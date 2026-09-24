Wielka gwiazda rozgrzeje publiczność w Gdyni! Ma 95 lat, a na scenie wciąż zachwyca energią

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-24 14:18

W listopadzie skończy 95, a wciąż wychodzi na scenę i zachwyca publiczność swoją energią. Sława Przybylska, legenda polskiej piosenki, już w ten weekend wystąpi w Gdyni. Co więcej, artystkę będzie można zobaczyć aż dwa razy. Wokalistka weźmie udział w VIII Pomorskim Dniu Seniora. Wydarzenie jest bezpłatne.

Pomorski Dzień Seniora w Gdyni. Sława Przybylska wystąpi aż dwa razy

Gdynia szykuje się na VIII Pomorski Dzień Seniora. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend i będzie okazją do wspólnej zabawy oraz spotkań. Jedną z największych atrakcji będzie występ Sławy Przybylskiej. Legendarna polska wokalistka pojawi się na scenie aż dwa razy.

Pierwszy koncert artystki zaplanowano na sobotę, 26 września, o godz. 15 w sali Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9. Organizatorzy zapowiadają, że Sława Przybylska wystąpi również na scenie następnego dnia - w niedzielę. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Pomorski Dzień Seniora rozpocznie się jednak wcześniej. W sobotę o godz. 12 spod Urzędu Miasta Gdyni przy al. Piłsudskiego 52 wyruszy tradycyjny Przemarsz Seniorów. Uczestnicy przejdą ulicą Świętojańską na Plac Kaszubski.

Kim jest Sława Przybylska? Piosenkarka i aktorka skończy w tym roku 95 lat

Sława Przybylska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej piosenki. Urodziła się 2 listopada 1931 roku w Międzyrzecu Podlaskim, a swoją sceniczną karierę rozpoczęła w latach 50. W 1957 roku zwyciężyła w konkursie piosenkarskim organizowanym przez Władysława Szpilmana, co otworzyło jej drogę do profesjonalnych nagrań. Ogromną popularność zdobyła rok później dzięki piosence „Pamiętasz, była jesień”, nagranej do filmu „Pożegnania” Wojciecha Jerzego Hasa. W kolejnych latach wylansowała m.in. „Miłość w Portofino”, „Okularników” i „Na Francuskiej”.

Artystka przez dziesięciolecia koncertowała w Polsce i za granicą, występowała także w radiu, telewizji oraz na deskach teatrów. Choć w 2001 roku ogłosiła zakończenie kariery, później nadal pojawiała się na scenie, a od 2023 roku ponownie regularnie koncertuje. W tym roku Sława Przybylska skończy 95 lat, ale wciąż pozostaje aktywna zawodowo i występuje przed publicznością. W kwietniu 2026 roku zapowiedziała, że wraz z końcem roku zamierza zakończyć działalność estradową.

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Wielka gwiazda rozgrzeje publiczność w Gdyni! Ma 95 lat, a na scenie wciąż zachwyca energią
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