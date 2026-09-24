Te szkoły na Pomorzu rozbiły bank na egzaminach końcowych. Tegoroczni maturzyści ruszają z przygotowaniami

Matura 2026 w województwie pomorskim. Gdzie wszyscy zdali egzamin dojrzałości?
Maturzyści z województwa pomorskiego wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości poznali już w lipcu. Maturę zdało 85 proc. absolwentów czteroletnich liceów oraz 69 proc. absolwentów pięcioletnich techników. Nie zabrakło jednak szkół, które osiągnęły stuprocentową zdawalność – egzamin zaliczyli wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili.
W gronie placówek ze stuprocentową zdawalnością znalazły się szkoły z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego oraz Kwidzyna. Zestawienie obejmuje zarówno duże publiczne licea, jak i placówki niepubliczne.
Oto zestawienie pomorskich szkół ze stuprocentową zdawalnością egzaminu maturalnego w 2026 roku:
- XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
- XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim
- V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
- VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni
- III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
- Liceum Ogólnokształcące Columbus w Gdańsku
- III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Kwidzynie
We wszystkich wymienionych szkołach każdy uczeń, który przystąpił do matury, zdał egzamin. Stuprocentowa zdawalność nie oznacza jednak, że placówki osiągnęły takie same średnie rezultaty z poszczególnych przedmiotów. Wskaźnik informuje jedynie, jaki odsetek przystępujących do egzaminu uzyskał świadectwo dojrzałości.