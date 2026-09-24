Te szkoły na Pomorzu rozbiły bank na egzaminach końcowych. Tegoroczni maturzyści ruszają z przygotowaniami

D.P
2026-09-24 13:19

Pierwszy miesiąc nauki zbliża się ku końcowi, a dla obecnych maturzystów rozpoczyna się intensywny czas przygotowań do egzaminu dojrzałości. Zanim jednak usiądą do książek, warto spojrzeć, jak poradzili sobie absolwenci z poprzedniego rocznika. W województwie pomorskim nie brakuje placówek, gdzie w 2026 roku świadectwo maturalne odebrało 100 procent uczniów. Prezentujemy zestawienie najlepszych szkół pod kątem zdawalności.

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Autor: Pexels.com

Matura 2026 w województwie pomorskim. Gdzie wszyscy zdali egzamin dojrzałości?

Maturzyści z województwa pomorskiego wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości poznali już w lipcu. Maturę zdało 85 proc. absolwentów czteroletnich liceów oraz 69 proc. absolwentów pięcioletnich techników. Nie zabrakło jednak szkół, które osiągnęły stuprocentową zdawalność – egzamin zaliczyli wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili.

W gronie placówek ze stuprocentową zdawalnością znalazły się szkoły z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego oraz Kwidzyna. Zestawienie obejmuje zarówno duże publiczne licea, jak i placówki niepubliczne.

Oto zestawienie pomorskich szkół ze stuprocentową zdawalnością egzaminu maturalnego w 2026 roku:

  • XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
  • XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim
  • V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni
  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
  • Liceum Ogólnokształcące Columbus w Gdańsku
  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni
  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

We wszystkich wymienionych szkołach każdy uczeń, który przystąpił do matury, zdał egzamin. Stuprocentowa zdawalność nie oznacza jednak, że placówki osiągnęły takie same średnie rezultaty z poszczególnych przedmiotów. Wskaźnik informuje jedynie, jaki odsetek przystępujących do egzaminu uzyskał świadectwo dojrzałości.

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