Te szkoły na Pomorzu rozbiły bank na egzaminach końcowych. Tegoroczni maturzyści ruszają z przygotowaniami

Matura 2026 w województwie pomorskim. Gdzie wszyscy zdali egzamin dojrzałości?

Maturzyści z województwa pomorskiego wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości poznali już w lipcu. Maturę zdało 85 proc. absolwentów czteroletnich liceów oraz 69 proc. absolwentów pięcioletnich techników. Nie zabrakło jednak szkół, które osiągnęły stuprocentową zdawalność – egzamin zaliczyli wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili.

W gronie placówek ze stuprocentową zdawalnością znalazły się szkoły z Gdańska, Gdyni, Pruszcza Gdańskiego oraz Kwidzyna. Zestawienie obejmuje zarówno duże publiczne licea, jak i placówki niepubliczne.

Oto zestawienie pomorskich szkół ze stuprocentową zdawalnością egzaminu maturalnego w 2026 roku:

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Liceum Ogólnokształcące Columbus w Gdańsku

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

We wszystkich wymienionych szkołach każdy uczeń, który przystąpił do matury, zdał egzamin. Stuprocentowa zdawalność nie oznacza jednak, że placówki osiągnęły takie same średnie rezultaty z poszczególnych przedmiotów. Wskaźnik informuje jedynie, jaki odsetek przystępujących do egzaminu uzyskał świadectwo dojrzałości.

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