Niewybuch z czasów II wojny światowej wstrzymał przebudowę w Sopocie. Na miejsce wezwano saperów

Niewybuch z czasów II wojny światowej paraliżuje przebudowę w Sopocie

Zapowiadana jeszcze wiosną przebudowa ul. Emilii Plater i ul. Na Wydmach w Sopocie ruszyła w środę, 16 września. Już po kilku dniach prace trzeba było jednak wstrzymać na całą dobę. Wszystko przez niewybuch z czasów wojny, na który wykonawca natrafił w wykopie.

- Na budowie nie ma dwóch takich samych dni. Nudno na pewno nie jest! Raz kolizja z niezidentyfikowaną siecią, innym razem deszcz, który zalewa wykop, a czasem… niewybuch z czasów wojny. Taka właśnie niespodzianka czekała na naszego wykonawcę w wykopie przy ul. Emilii Plater. Służby zabezpieczyły miejsce, a saperzy podjęli i unieszkodliwili znaleziony obiekt – poinformował Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie w mediach społecznościowych.

Miejsce znaleziska zostało zabezpieczone, a wezwani na miejsce saperzy zajęli się niewybuchem i go unieszkodliwili. Odkrycie spowodowało czasowe wstrzymanie robót. Po zakończeniu działań służb wykonawca wznowił prace w środę.

Bomba lotnicza w pobliżu węzła Kijewo na Pomorzu Zachodnim

Na terenie całej Polski regularnie odnajdywane są pozostałości po II wojnie światowej. Na niewybuchy i niewypały można natrafić m.in. podczas prac budowlanych, remontów dróg i innych robót ziemnych, ale również przypadkowo w lasach czy na polach. Takie znaleziska mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego nie wolno ich dotykać ani próbować przenosić. Miejsce należy zabezpieczyć i wezwać odpowiednie służby, w tym saperów.

Kilka dni wcześniej niebezpieczną pozostałość po II wojnie światowej znaleziono również na Pomorzu Zachodnim. W rejonie węzła Kijewo i ul. Szosa Stargardzka odkryto bombę lotniczą ważącą około 250 kg. Niewybuch znaleziono w piątek, a działania saperów rozpoczęły się w poniedziałek po godz. 10. Bombę podjęto i wywieziono w bezpieczne miejsce. Na czas trwania akcji kierowcy musieli korzystać z objazdów.

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