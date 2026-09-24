Pogoda w Gdańsku: 25-27 września

Koniec tygodnia w Gdańsku przyniesie pogodowy zwrot akcji. Aura pokaże dwa zupełnie różne oblicza, wyraźnie dzieląc weekend na dwie części. Początek zapowiada się mokro i dość chłodno, co może wpłynąć na piątkowe plany. Z kolei sobota i niedziela przyniosą znaczną poprawę – przede wszystkim znikną opady.

Deszczowy i chłodny piątek

Piątek, 25 września, w Gdańsku upłynie pod znakiem deszczu. Prognozy wskazują na umiarkowane, ale odczuwalne opady przez cały dzień. To będzie również najchłodniejszy dzień całego weekendu. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia sięgnie zaledwie około 15 stopni Celsjusza. Nocą termometry pokażą około 10 stopni. Pogodę może dodatkowo uprzykrzyć wiatr, wiejący ze średnią prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota i niedziela już bez deszczu

Wyraźna zmiana aury nadejdzie już w sobotę. Tego dnia w Gdańsku nie powinno spaść ani kropli deszczu. Mimo że na niebie dominować będą chmury, zrobi się odczuwalnie cieplej. Termometry wskażą maksymalnie blisko 18 stopni Celsjusza, a więc o kilka stopni więcej niż w piątek. Minimalna temperatura wyniesie około 11 stopni. Wiatr również osłabnie, a jego średnia prędkość spadnie do około 3 m/s.

Niedziela, 27 września, utrzyma pogodny trend z soboty. To będzie kolejny dzień bez opadów, chociaż niebo wciąż pozostanie w dużej mierze zachmurzone. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym, przyjemnym poziomie i ponownie sięgnie prawie 18 stopni Celsjusza. Poranek może być jednak nieco chłodniejszy, z temperaturą spadającą do około 10 stopni. Wiatr będzie już bardzo łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu będzie mniejsze.

Weekend w Gdańsku. Co z planami na świeżym powietrzu?

Przy tak zmiennej pogodzie warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności. Piątkowa aura, z deszczem i chłodem, zdecydowanie bardziej sprzyja spędzaniu czasu w pomieszczeniach. Wyjście do kina, muzeum czy spotkanie ze znajomymi w kawiarni wydają się znacznie lepszym pomysłem niż plany plenerowe.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sobotę i niedzielę. Brak deszczu i wyższa temperatura to idealne warunki, by nadrobić zaległości w aktywnościach na zewnątrz. Długi spacer po mieście, wycieczka rowerowa czy po prostu relaks w parku będą dobrym wyborem. Mimo dużego zachmurzenia, pogoda nie powinna przeszkodzić w korzystaniu z uroków weekendu pod gołym niebem.

Dane pogodowe: OpenWeather