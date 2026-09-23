Pokłócił się z kierowcą, opluł go i wybił szybę. Awantura w autobusie zakończona zatrzymaniem!

Awantura w gdańskim autobusie. Pasażer opluł kierowcę i wybił szybę

Do zdarzenia doszło w środę (16 września) przy ul. Trakt św. Wojciecha na przystanku autobusowym. W jednym z pojazdów komunikacji miejskiej doszło do zdarzenia z udziałem agresywnego pasażera. Mężczyzna znieważył kierowcę autobusu a następnie wybił boczną szybę w pojeździe. Sprawa została zgłoszona na policję.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Oruni podczas pracy nad tą sprawą ustalili, że podróżujący autobusem 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą. Konflikt urósł do takich rozmiarów, że 35-latek obrażał kierującego, opluł go, a następnie wybił boczną szybę w pojeździe, czym spowodował straty w wysokości ponad 18 000 złotych – informuje mł.asp. Aleksandra Kluge z gdańskiej komendy.

35-latek zatrzymany dzień po awanturze. Usłyszał zarzuty

Już następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia policjanci ustalili tożsamość 35-latka i go zatrzymali. Mężczyzna trafił do jednostki policji, gdzie usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej kierowcy.

- Przyznał się do zarzucanych mu czynów. W trakcie wykonywania z mężczyzną czynności wyszło również na jaw, że jest on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku celem ustalenia miejsca jego pobytu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności – dodaje mł.asp. Aleksandra Kluge.

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