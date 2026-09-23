Brutalny atak w Wejherowie! Bił ją i kopał po całym ciele, uderzał w głowę i twarz

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-23 7:52

Brutalny atak na jednym z osiedli w Wejherowie! Napastnik rzucił się na kobietę, uderzał ją w głowę i twarz, a następnie bił i kopał po całym ciele. Zabrał jej torebkę, w której znajdowały się telefon, klucze do mieszkania oraz inne rzeczy osobiste. Poszkodowana z obrażeniami trafiła do szpitala. Podejrzanego zatrzymali policjanci z Wydziału Kryminalnego wejherowskiej komendy. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.

Zatrzymany przez policję mężczyzna podejrzany o brutalny napad. O ataku w Wejherowie przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji

Brutalny napad na kobietę w Wejherowie. Z obrażeniami trafiła do szpitala

Do brutalnego ataku doszło kilka dni temu w pobliżu jednego z osiedli w Wejherowie. Napastnik zaatakował kobietę, uderzał ją w głowę i twarz, a następnie bił i kopał po całym ciele. Po wszystkim zabrał jej torebkę z telefonem, kluczami do mieszkania i innymi rzeczami osobistymi.

Pokrzywdzona doznała poważnych obrażeń twarzy oraz innych urazów. Po ataku została przewieziona do szpitala. Zdarzenie to zostało zgłoszone na policję.

- Policjanci od razu zajęli się ustalaniem okoliczności zdarzenia i poszukiwaniem sprawcy. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z wejherowskiej komendy, analizując zebrane informacje i wykonując kolejne czynności w terenie, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie rozboju – informują funkcjonariusze z Wejherowa.

32-latek usłyszał zarzut rozboju. Grozi mu do 15 lat więzienia

Po zatrzymaniu 32-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie został przesłuchany i usłyszał zarzut rozboju. Za to przestępstwo grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zastosował wobec podejrzanego dozór policji.

- 32-latek ma obowiązek stawiać się w wejherowskiej jednostce Policji dwa razy w tygodniu. Zastosowano wobec niego również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie – dodają mundurowi.

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