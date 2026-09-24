Putin zaatakuje ten kraj?! "Kompletnie nieprzygotowany". Są porównania z Polską!

CIA pilnie ostrzegła Hiszpanię, Francję i Włochy przed możliwymi rosyjskimi atakami hybrydowymi, podczas gdy Polska już aktywnie przygotowuje się na te zagrożenia.

Hiszpania, wspierająca Ukrainę, jest alarmująco nieprzygotowana na działania Kremla, w tym operacje "floty cieni" i ataki na kluczową infrastrukturę.

Odkryj, dlaczego hiszpańskie porty stały się punktem przeładunkowym dla objętej sankcjami rosyjskiej ropy i jakie to niesie konsekwencje dla bezpieczeństwa kraju.

"Polska zderzyła się z rzeczywistością"

"El Mundo" opublikował w czwartek, 24 września, materiał, w którym przekazał, że CIA ostrzegła Hiszpanię, Francję i Włochy o możliwości przeprowadzenia przez Rosję ataku dronowego na te kraje. "Odległość nie gwarantuje bezpieczeństwa" - napisał dziennik i zaznaczył, że "Dania, Polska i kraje bałtyckie już zderzyły się z rzeczywistością i w zawrotnym tempie przygotowują się do przeciwstawienia się, a nawet zwalczania narastających działań hybrydowych reżimu Putina". Podkreślił też, że Hiszpania nie jest przygotowana na atak hybrydowy ani trochę.

Putin może zaatakować Hiszpanię?

Gazeta przypomina, że w przyszłym roku zarówno we Włoszech, Francji, jak i Hiszpanii zostaną przeprowadzone wybory, a w krajach tych "działają radykalne siły polityczne, które mogłyby wykorzystać poczucie strachu i zmęczenie wojną w Ukrainie". Hiszpania ma się czego bać, bo "Rosja postrzega także ten wspierający Ukrainę kraj jako wroga, a ma możliwości ataku hybrydowego na Półwysep Iberyjski". "Kreml nie tylko kontroluje rozległe obszary Sahelu za pośrednictwem sprzyjających mu dyktatur, takich jak Niger, Mali czy Burkina Faso, lecz także może prowadzić swoje działania z wybrzeży Algierii i Libii, gdzie cieszy się przychylnością rządów i lokalnych watażków" - pisze hiszpański dziennik.

"Flota cieni już operuje na wodach hiszpańskich, a do hiszpańskich portów trafia ropa objęta sankcjami. Nad hiszpańskimi lotniskami również pojawiały się niezidentyfikowane drony, a podmorskie kable komunikacyjne Hiszpanii, których jest ponad 30 i które zapewniają łączność kraju ze światem, należą do infrastruktury tego samego rodzaju, którą rosyjska flota cieni atakowała na Bałtyku" - wylicza "El Mundo".

W tym kontekście przytoczono ustalenia analizy opublikowanej przez portal The Conversation, że wśród 20 portów UE najczęściej przyjmujących statki objęte sankcjami znajdują się hiszpańskie porty w basenie Morza Śródziemnego: Ceuta, Huelva i Cartagena. Oceniono tam, że "Hiszpania jest nie tylko krajem niezdolnym do powstrzymania floty cieni, lecz także jednym z jej głównych punktów przeładunkowych".

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