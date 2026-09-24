Książę Harry wrócił do USA! Od razu miał problemy

Książę Harry wrócił do USA. Ostrzegał przed AI, ale sam musiał zejść ze sceny

Uciekinier z rodziny królewskiej wrócił do Wielkiej Brytanii, a teraz znów jest w USA! 42-letni książę Harry wystąpił w środę w Nowym Jorku podczas dorocznego spotkania Clinton Global Initiative. W swoim przemówieniu mówił o wpływie nowych technologii na dzieci i rodziny.

„Mówię o tym jako ojciec. Jako ktoś, kto odbył niezliczone rozmowy z innymi rodzicami, gdy opłakiwali swoje dzieci, które stracili przez lekkomyślnie stworzoną technologię” – powiedział Harry, który jest ojcem 7-letniego Archiego i 5-letniej Lilibet.

Po około siedmiu minutach przemówienie zostało nagle przerwane przez awarię techniczną. Harry musiał zejść ze sceny. Wrócił po około 40 minutach.

Harry żartował z kłopotów technicznych na scenie. "Wygląda na to, że AI dobrało się do mojego przemówienia"

„Witam ponownie. Wygląda na to, że AI dobrało się do mojego przemówienia, więc poproszono mnie, żebym wrócił i je dokończył. Ciekawe, czego tak bardzo obawiało się w drugiej części” – żartował.

Później książę ostrzegał przed działaniem wielkich firm technologicznych. Jak mówił, ich celem jest „znaleźć cię, uzależnić, wykorzystać, złamać, a potem obwinić”.

„Media społecznościowe nauczyły się przejmować naszą uwagę. AI uczy się wchodzić w nasze relacje. Nie chce już tylko twojej uwagi. Chce twojego przywiązania. Chce być tym, komu się zwierzasz” – powiedział Harry.

Książę nazwał też AI „najlepszym pochlebcą”. Podkreślił, że technologia rozwija się tak szybko, że naukowcy i prawodawcy nie są w stanie za nią nadążyć. O ochronie dzieci przed zagrożeniami w sieci Harry mówi publicznie od kilku lat.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

Prince Harry, addressing the Clinton Global Initiative’s annual meeting in New York, was only able to deliver half of his planned address after an apparent glitch with the autocue machine.His speech on the dangers of AI was cut short ⤵️https://t.co/kVMoyU836s pic.twitter.com/db3mSkF9S5— The Telegraph (@Telegraph) September 23, 2026

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