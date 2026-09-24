Ten kraj w Europie stale rośnie. Wyjątkowe zjawisko na wybrzeżu Bałtyku

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-24 10:00

Terytorium Finlandii z każdym rokiem nieznacznie się powiększa. Na zachodzie kraju nowe fragmenty lądu stopniowo wynurzają się z Morza Bałtyckiego. Proces ten jest najbardziej zauważalny na archipelagu Kvarken niedaleko miejscowości Vaasa. Powierzchnia podnosi się tam o mniej więcej 8 milimetrów każdego roku, co daje około 1 kilometra kwadratowego nowego lądu rocznie.

Domy na skalistym wybrzeżu archipelagu Kvarken w Finlandii. O powiększaniu się terytorium kraju przeczytasz na SE.
Autor: Trabantos/ Shutterstock Kvarken, Finlandia

Finlandia zyskuje nowe terytorium. Co roku Bałtyk odsłania ląd

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