Ten kraj w Europie stale rośnie. Wyjątkowe zjawisko na wybrzeżu Bałtyku

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Finlandia zyskuje nowe terytorium. Co roku Bałtyk odsłania ląd
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Terytorium Finlandii z każdym rokiem nieznacznie się powiększa. Na zachodzie kraju nowe fragmenty lądu stopniowo wynurzają się z Morza Bałtyckiego. Proces ten jest najbardziej zauważalny na archipelagu Kvarken niedaleko miejscowości Vaasa. Powierzchnia podnosi się tam o mniej więcej 8 milimetrów każdego roku, co daje około 1 kilometra kwadratowego nowego lądu rocznie.
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