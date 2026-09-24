Karuzela potajemnie zabijała ludzi?! Ranni i zabici, rusza śledztwo

Ponad 100 osób oskarża Six Flags. Twierdzą, że kolejka uszkodziła im mózg

Niewinnie wyglądająca karuzela raniła, a nawet zabijała po cichu ludzi?! Brzmi jak scenariusz dziwacznego horroru, ale w USA zupełnie na poważnie toczy się śledztwo w takiej właśnie sprawie. Prawnicy reprezentujący poszkodowanych twierdzą, że do ich kancelarii zgłosiło się ponad 100 osób, które łączą swoje problemy zdrowotne z przejażdżką kolejką X2 w Six Flags Magic Mountain w kalifornijskiej Valencii.

Adwokat Christopher Bulone oskarżył park o lekceważenie bezpieczeństwa klientów. Jak powiedział, Six Flags „świadomie igrało z ludzkim życiem”. Dodał też: „Taka kolejka nie powinna w ogóle istnieć”.

Według lekarzy obrażenia obu kobiet mogły być skutkiem gwałtownego przyspieszania i hamowania karuzeli

Najgłośniejsze są przypadki 40-letniej Pameli Guillen i 25-letniej Naomi Greer-Wilkinson. Obie trafiły do szpitala po przejażdżce X2 w lipcu. Guillen miała doznać poważnych krwotoków w mózgu. Greer-Wilkinson zasłabła sześć dni później. Lekarze przeprowadzili u niej pilną operację mózgu, ale kobieta nadal pozostaje w śpiączce.

Według lekarzy obrażenia obu kobiet mogły być skutkiem gwałtownego przyspieszania i hamowania podczas jazdy. X2 osiąga prędkość blisko 130 km/h, a siedzenia obracają się o 360 stopni.

Kolejka jest zamknięta od 12 lipca. Six Flags nie podało oficjalnie powodu tej decyzji.

To nie pierwsze poważne przypadki związane z X2. CNN opisywało wcześniej kilkanaście zgłoszeń urazów i hospitalizacji z ostatnich dwóch dekad. W 2022 roku po przejażdżce zmarł 22-letni Christopher Hawley. Koroner stwierdził uraz głowy związany z wypadkiem podczas jazdy w parku. W 2010 roku zmarła też 28-letnia Hilda Farias. Jej rodzina później zawarła ugodę z operatorem parku.

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Three new lawsuits filed against Six Flags Magic Mountain allege riders suffered major brain injuries after riding the X2 roller coaster. Attorneys representing the plaintiffs say more than 100 additional people have come forward. https://t.co/VvLaLLuB8Q pic.twitter.com/czpJekNJox— ABC News (@ABC) September 23, 2026

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