Karuzela potajemnie zabijała ludzi?! Ranni i zabici, rusza śledztwo

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-24 9:00

Ponad 100 osób twierdzi, że po przejażdżce kolejką X2 w parku Six Flags Magic Mountain w Kalifornii doznało poważnych urazów mózgu. Sprawa nabrała rozgłosu po przypadkach dwóch kobiet, które po jeździe trafiły do szpitala. Jedna z nich do dziś pozostaje w śpiączce. Prawnicy złożyli już kolejne pozwy przeciwko operatorowi parku.

Ponad 100 osób oskarża Six Flags. Twierdzą, że kolejka uszkodziła im mózg

Niewinnie wyglądająca karuzela raniła, a nawet zabijała po cichu ludzi?! Brzmi jak scenariusz dziwacznego horroru, ale w USA zupełnie na poważnie toczy się śledztwo w takiej właśnie sprawie. Prawnicy reprezentujący poszkodowanych twierdzą, że do ich kancelarii zgłosiło się ponad 100 osób, które łączą swoje problemy zdrowotne z przejażdżką kolejką X2 w Six Flags Magic Mountain w kalifornijskiej Valencii.

Adwokat Christopher Bulone oskarżył park o lekceważenie bezpieczeństwa klientów. Jak powiedział, Six Flags „świadomie igrało z ludzkim życiem”. Dodał też: „Taka kolejka nie powinna w ogóle istnieć”.

Według lekarzy obrażenia obu kobiet mogły być skutkiem gwałtownego przyspieszania i hamowania karuzeli

Najgłośniejsze są przypadki 40-letniej Pameli Guillen i 25-letniej Naomi Greer-Wilkinson. Obie trafiły do szpitala po przejażdżce X2 w lipcu. Guillen miała doznać poważnych krwotoków w mózgu. Greer-Wilkinson zasłabła sześć dni później. Lekarze przeprowadzili u niej pilną operację mózgu, ale kobieta nadal pozostaje w śpiączce.

Według lekarzy obrażenia obu kobiet mogły być skutkiem gwałtownego przyspieszania i hamowania podczas jazdy. X2 osiąga prędkość blisko 130 km/h, a siedzenia obracają się o 360 stopni.

Kolejka jest zamknięta od 12 lipca. Six Flags nie podało oficjalnie powodu tej decyzji.

To nie pierwsze poważne przypadki związane z X2. CNN opisywało wcześniej kilkanaście zgłoszeń urazów i hospitalizacji z ostatnich dwóch dekad. W 2022 roku po przejażdżce zmarł 22-letni Christopher Hawley. Koroner stwierdził uraz głowy związany z wypadkiem podczas jazdy w parku. W 2010 roku zmarła też 28-letnia Hilda Farias. Jej rodzina później zawarła ugodę z operatorem parku.

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