Przywódca Chin przyleciał do USA. Też przeszedł po czerwonym dywanie

Xi Jinping przyleciał do USA. Trump osobiście powitał go na lotnisku na czerwonym dywanie

Xi Jinping wraz z żoną Peng Liyuan przylecieli w środę wieczorem do bazy Joint Base Andrews pod Waszyngtonem. Powitali ich tam z honorami Donald Trump i Melania Trump. Dla chińskiego przywódcy rozwinięto czerwony dywan, odbyła się też ceremonia z honorami wojskowymi.

Po przylocie Xi przekazał, że Chiny i Stany Zjednoczone nie muszą być przeciwnikami. „Oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami. Realizacja wielkiego odrodzenia narodu chińskiego i uczynienie Ameryki znów wielką mogą w pełni przebiegać równolegle, bez sprzeczności, wzajemnie się dopełniać i przynosić korzyści światu” – oświadczył.

„Wspólnie możemy i powinniśmy wypracować właściwy model współistnienia obu mocarstw we współczesnym świecie”

Nawiązał w ten sposób bezpośrednio do hasła Donalda Trumpa „Make America Great Again”. „Wspólnie możemy i powinniśmy wypracować właściwy model współistnienia obu mocarstw we współczesnym świecie” – dodał Xi.

W czwartek, czyli dziś, 24 września przywódcy mają spotkać się w Białym Domu. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim handlu, ceł, dostaw metali ziem rzadkich, sztucznej inteligencji i spornej kwestii Tajwanu. Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie Xi i Trumpa w tym roku. Komentatorzy polityczni cytowani przez AP oceniają, że sama wizyta ma duże znaczenie symboliczne, choć nie należy oczekiwać rozwiązania wszystkich sporów między Pekinem i Waszyngtonem.

W tym samym czasie do USA udaje się też Kiriłł Dmitrijew, wysłannik Władimira Putina. Według przekazanych informacji ma w Nowym Jorku spotkać się z przedstawicielami administracji Trumpa, w tym Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rozmowy mają dotyczyć dalszego dialogu USA z Rosją oraz wojny na Ukrainie.

Sonda Czy Chiny to zagrożenie dla świata? Tak Nie Nie mam zdania

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet President Xi Jinping of China and Madame Peng Liyuan upon their arrival in Washington, D.C., ahead of the state visit at the White House. pic.twitter.com/nm2vGonChM— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

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