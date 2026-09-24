Przywódca Chin przyleciał do USA. Też przeszedł po czerwonym dywanie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-24 7:09

Przywódca Chin Xi Jinping rozpoczął trzydniową wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku pod Waszyngtonem osobiście powitał go Donald Trump. W czwartek Xi i Trump mają rozmawiać m.in. o handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanie. "Realizacja wielkiego odrodzenia narodu chińskiego i uczynienie Ameryki znów wielką mogą w pełni przebiegać równolegle, bez sprzeczności" - zapewniał Xi Jinping.

Xi Jinping przyleciał do USA. Trump osobiście powitał go na lotnisku na czerwonym dywanie

Xi Jinping wraz z żoną Peng Liyuan przylecieli w środę wieczorem do bazy Joint Base Andrews pod Waszyngtonem. Powitali ich tam z honorami Donald Trump i Melania Trump. Dla chińskiego przywódcy rozwinięto czerwony dywan, odbyła się też ceremonia z honorami wojskowymi. 

Po przylocie Xi przekazał, że Chiny i Stany Zjednoczone nie muszą być przeciwnikami. „Oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami. Realizacja wielkiego odrodzenia narodu chińskiego i uczynienie Ameryki znów wielką mogą w pełni przebiegać równolegle, bez sprzeczności, wzajemnie się dopełniać i przynosić korzyści światu” – oświadczył.

„Wspólnie możemy i powinniśmy wypracować właściwy model współistnienia obu mocarstw we współczesnym świecie”

Nawiązał w ten sposób bezpośrednio do hasła Donalda Trumpa „Make America Great Again”. „Wspólnie możemy i powinniśmy wypracować właściwy model współistnienia obu mocarstw we współczesnym świecie” – dodał Xi.

W czwartek, czyli dziś, 24 września przywódcy mają spotkać się w Białym Domu. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim handlu, ceł, dostaw metali ziem rzadkich, sztucznej inteligencji i spornej kwestii Tajwanu. Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie Xi i Trumpa w tym roku. Komentatorzy polityczni cytowani przez AP oceniają, że sama wizyta ma duże znaczenie symboliczne, choć nie należy oczekiwać rozwiązania wszystkich sporów między Pekinem i Waszyngtonem.

W tym samym czasie do USA udaje się też Kiriłł Dmitrijew, wysłannik Władimira Putina. Według przekazanych informacji ma w Nowym Jorku spotkać się z przedstawicielami administracji Trumpa, w tym Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rozmowy mają dotyczyć dalszego dialogu USA z Rosją oraz wojny na Ukrainie.

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