Tragedia w rzymskim Koloseum. Młody mężczyzna spadł z wysokości. Słynny zabytek zamknięty dla turystów

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-23 22:35

Dramat w sercu Rzymu. 22‑letni pracownik techniczny zginął podczas nocnych prac przy montażu nowego systemu oświetlenia Koloseum. Młody mężczyzna spadł z około 10 metrów. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Władze zamknęły jeden z najważniejszych zabytków świata na znak żałoby.

Koloseum zamknięte po śmiertelnym wypadku

Wypadek wydarzył się w nocy z wtorku na środę, już po zakończeniu zwiedzania. Robotnik montował kable nowego oświetlenia, gdy doszło do tragicznego upadku. Według wstępnych ustaleń miał na sobie szelki, ale nie był wpięty do liny bezpieczeństwa. Śledczy nie wykluczają błędu ludzkiego.

Koloseum pozostanie zamknięte również w czwartek. To symboliczny gest żałoby po śmierci młodego pracownika, który wykonywał prace na wysokościach w jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie.

Reanimacja nie przyniosła efektu

22‑latek spadł z około 10 metrów. Na miejscu natychmiast rozpoczęto reanimację, jednak życia robotnika nie udało się uratować. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku przy pracy. Służby badają, dlaczego nie została użyta lina bezpieczeństwa, mimo że pracownik miał założone szelki.

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Protest przed Koloseum: „Dość śmierci w pracy!”

W środę przed Koloseum pojawili się działacze związkowi. Trzymali transparenty przypominające o pladze wypadków w miejscach pracy we Włoszech. Statystyki są wstrząsające: co roku ginie tam około 1100–1200 osób.

Związkowcy podkreślali, że tragedia w Koloseum to kolejny dowód na to, że bezpieczeństwo pracowników wciąż jest lekceważone.

Meloni i Gualtieri: „Nie możemy akceptować śmierci w pracy”

– Śmierć w wieku 22 lat jest nie do przyjęcia, tym bardziej, gdy dochodzi do niej w miejscu pracy - ostro skomentowała tragedię premier Włoch Giorgia Meloni.

– Nie możemy zaakceptować tego, że ludzie dalej giną w pracy - nie krył oburzenia burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri.

Informacja o zamknięciu Koloseum na ogrodzeniu zabytku. O śmierci pracownika w Rzymie przeczytasz na SE.
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