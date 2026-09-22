Polak w BMW wpadł w szał. 19-latek omal nie zginął na drodze w Niemczech

Drogowy horror w Niemczech

Do dramatycznych scen doszło w minioną sobotę o świcie na drodze L1025 w okolicach Möckmühl (Badenia-Wirtembergia). Jak informuje niemiecki portal tag24.de, 33‑letni kierowca BMW najpierw wyprzedził młodego kierowcę, groził mu gestami, a potem zaczął go brutalnie blokować na drodze.

19‑latek próbował uciec, ale Polak nie odpuszczał. W pewnym momencie podjął próbę wyprzedzenia z lewej strony i zahaczył o auto nastolatka. To był dopiero początek koszmaru.

Cztery celowe próby staranowania. „Mógł go zabić”

Według policji 33‑latek cztery razy celowo uderzył w samochód 19‑latka – między Olnhausen a Berlichingen, później na odcinku Berlichingen–Bieringen oraz Winzenhofen–Gommersdorf.

Gdy młody kierowca zawrócił w Krautheim, agresor dopadł go ponownie i znów staranował.

To cud, że 19‑latek nie został ciężko ranny. Policja nie ma wątpliwości: takie zachowanie mogło zakończyć się śmiercią młodego mężczyzny.

Policyjna obława i zatrzymanie

Przerażony 19‑latek zadzwonił na policję i podał swoją lokalizację. Funkcjonariusze szybko namierzyli oba BMW i zatrzymali je na drodze. 33‑latek nie stawiał oporu – został natychmiast obezwładniony i zakuty w kajdanki.

Badanie alkomatem wykazało 1 promil alkoholu. Policjanci pobrali również krew, bo istnieje podejrzenie, że Polak mógł być pod wpływem narkotyków.

BMW i telefon skonfiskowane. Polak trafił do aresztu

Oba samochody oraz telefon podejrzanego zostały zabezpieczone. 33‑letni Polak stanął przed sędzią, który zdecydował o areszcie tymczasowym.

Sprawę prowadzi komisariat w Künzelsau, który bada ją jako usiłowanie zabójstwa w ruchu drogowym. Policja apeluje o zgłaszanie się świadków lub innych poszkodowanych.

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