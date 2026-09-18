Polak na haju na hulajnodze zatrzymany w Niemczech. „Paliłem jointa”

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Kontrola na Neidenburger Straße. Polak sam się przyznał
Funkcjonariusze Polizeiinspektion Landshut zatrzymali na Neidenburger Straße 44‑letniego obywatela Polski. Według informacji Rundschau24.de, mężczyzna od razu powiedział policjantom, że „wcześniej zapalił jointa” .
Policjanci odnotowali typowe oznaki zażycia środków odurzających. Mężczyzna został poddany dalszym czynnościom, a wobec niego wszczęto postępowanie o wykroczenie związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem narkotyków.
To nie był jedyny przypadek tego wieczoru
Jak podaje Rundschau24.de, zaledwie godzinę później – około 21.00 – policja zatrzymała kolejnego kierowcę e‑hulajnogi. Tym razem był to 27‑letni Syryjczyk, który jechał przez Bismarckplatz. U niego również stwierdzono wpływ środków odurzających.
Obaj mężczyźni – Polak i Syryjczyk – otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami.
„To nie jest zabawka” – przypominają funkcjonariusze
Niemieckie media przypominają, że jazda hulajnogą elektryczną pod wpływem narkotyków traktowana jest tak samo jak prowadzenie samochodu. Oznacza to:
- wysoki mandat,
- punkty karne,
- możliwe zakazy prowadzenia pojazdów,
a w skrajnych przypadkach – postępowanie karne.
Policja w Landshut podkreśla, że kontrole e‑hulajnóg są prowadzone regularnie, bo kierowcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji.
Choć policja nie podała szczegółowych wypowiedzi w tej konkretnej sprawie, bawarskie służby od miesięcy powtarzają w komunikatach, że e‑hulajnogi są pełnoprawnymi pojazdami, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad co kierowcy samochodów.