Wbił się w ogrodzenie i porzucił umierającą żonę. Wiemy, co Mikołaj powiedział na przesłuchaniu

Tragedia w Kurach. Nowe fakty

„Super Express” ma nowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w minioną niedzielę, 13 września. Wtedy to, w miejscowości Kury w gminie Tłuszcz, około godz. 20.39, Toyota Avensis wypadła z drogowego zakrętu i z wielką siłą uderzyła w ogrodzenie stojącego w pobliżu domu.

Okazuje się, że najpewniej kierowcą samochodu był 42-letni Mikołaj W. z kolei jego pasażerką miała być jego 49-letnia żona. Za sprawą ogromnego impetu, jeden z ostro zakończonych prętów ogrodzenia wbił się w ciało kobiety. Mikołaj zamiast pomóc swojej żonie, zdecydował się porzucić samochód i uciec do lasu.

Kiedy pod wskazany adres przybyły służby, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 49-latki. Kobieta najprawdopodobniej umarła chwilę po wypadku. Jednocześnie z prowadzeniem oględzin miejsca zdarzenia, rozpoczęto obławę za zaginionym kierowcą.

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Współpraca policjantów, psów patrolowych, dronów, śmigłowca i zwyczajnych mieszkańców gminy, zaowocowały znalezieniem 42-letniego mężczyzny dzień później, 14 września. W momencie zatrzymania Mikołaj był pijany, lecz służby nie chcą póki co podać o jakim dokładnie stężeniu mówimy.

Po kolejnych dwóch dniach, 16 września Mikołaj W. usłyszał dwa zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie.

Mikołaj W. usłyszał zarzuty. Grozi mu surowa kara

- Mikołaj W. usłyszał zarzut z art. 177 §2a Kodeksu karnego w zw z art. 178 § 1 § 1a pkt 2 Kodeksu karnego oraz z art. 162 § 1 Kodeksu karnego. Chodzi o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzieleniu pomocy poszkodowanej - mówi w rozmowie z reporterem „Super Expressu” prok. Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jak ustalił „SE”, Mikołaj W. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Co więcej, w momencie wypadku miał także dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

- Podejrzany przyznał się do popełnienia czynów, a także złożył obszerne wyjaśnienia. Są one jednak częściowo sprzeczne z faktami i ustaleniami prokuratury. Wyjaśnienia umniejszają jego odpowiedzialność za ten wypadek - dodaje prok. Marzena Kiełek-Łopińska.

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17 września została przeprowadzona sekcja zwłok, lecz prokurator referent prowadzący tę sprawę nadal czeka na jej wstępne wyniki. Wtedy dowie się jak dokładnie umarła 49-latka.

- Przed nami, poza analizą wyników sekcji, jest także sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz powołanie biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Należy również sprawdzić czy 42-latek w momencie wypadku był trzeźwy lub pod wpływem jakichkolwiek substancji psychotropowych. Niemniej zebrany do tej pory materiał dowodowy wystarczył, aby złożyć do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Mikołaja W. - mówi prok. Kiełek-Łopińska.

Sąd Rejonowy w Wołominie przychylił się do wniosku śledczych. Mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Mikołaj W. za swój czyn może spędzić w więzieniu nawet do 20 lat.

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