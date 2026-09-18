Warszawa pozbyła się dwóch budynków. Wzięło je wojsko i straż

Decyzje o przekazaniu nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Śródmieściu oraz działki przy ul. Matysiaków na Żoliborzu, zapadły podczas czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy, 17 września. Miejskie nieruchomości zostaną przekazane w formie darowizny dla Wojsk Obrony Terytorialnych oraz Akademii Pożarniczej.

Marszałkowską dostaną wojskowi WOT-u

Budynek przy ul. Marszałkowskiej zostanie przeznaczony przede wszystkim na siedzibę 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Z obiektu mają korzystać również inne struktury WOT-u działające w stolicy. O nieodpłatne przekazanie nieruchomości wystąpiło dowództwo formacji.

Nieruchomość jest położona w ścisłym centrum Warszawy. Składa się z części usytuowanej wzdłuż ul. Marszałkowskiej oraz prostopadłego skrzydła wychodzącego w stronę dziedzińca. Budynek ma około 8,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej, a jego kubatura przekracza 28,6 tys. metrów sześciennych.

Zgodnie z planami wojska na parterze ma powstać między innymi punkt rekrutacyjny. Wyższe kondygnacje zostaną wykorzystane przez dowództwo i sztab 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz struktury Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

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Część parteru ma zostać otwarta dla mieszkańców. Wojskowi planują organizować tam projekty i szkolenia związane z ochroną cywilną. Warszawiacy będą mogli zdobywać wiedzę przydatną podczas pożarów, powodzi, przerw w dostawach energii, ewakuacji oraz innych sytuacji kryzysowych.

Terytorialsi chcą być bliżej mieszkańców

Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest najmłodszą jednostką WOT-u na terenie Mazowsza. Jej zadania nie ograniczają się do przygotowań obronnych. Żołnierze mogą wspierać służby oraz samorządy podczas klęsk żywiołowych, poszukiwań osób zaginionych, ewakuacji i innych zdarzeń wymagających zaangażowania dodatkowych sił.

– 18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej w nowym miejscu, w samym sercu Warszawy. Nowa lokalizacja, ale ta sama misja i jeszcze bliżej mieszkańców – podkreślił płk Mirosław Tołodziecki, dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.

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Na Żoliborzu powstanie schron

Druga nieruchomość znajduje się przy ul. Matysiakówny na Żoliborzu. To niezabudowana działka o powierzchni przekraczającej 4,6 tys. mkw., położona około kilometra od obecnej siedziby Akademii Pożarniczej.

Uczelnia planuje wybudować w tym miejscu wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej. Jednym z jego najważniejszych elementów będzie centrum szkolenia ochrony ludności, które ma służyć przygotowywaniu przedstawicieli służb i innych instytucji do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Najbardziej interesująca z perspektywy mieszkańców część inwestycji znajdzie się pod ziemią. Na kondygnacjach podziemnych zaplanowano schron oraz miejsca doraźnego ukrycia. Projekt przewiduje również budowę garażu.

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Miasto nie podało jeszcze, jaką pojemność będzie miał planowany schron, ile osób będzie mogło znaleźć w nim bezpieczne miejsce ani kiedy budynek zostanie ukończony. Te informacje powinny zostać określone na dalszym etapie projektowania inwestycji.