Warszawa pozbyła się dwóch budynków. Wzięło je wojsko i straż

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-09-18 14:00

W samym centrum Warszawy powstanie nowa siedziba stołecznych terytorialsów, a na Żoliborzu budynek ze schronem i centrum szkolenia ochrony ludności. Stołeczni radni zgodzili się przekazać dwie miejskie nieruchomości Wojskom Obrony Terytorialnej oraz Straży Pożarnej. W swoich social mediach prezydent Rafał Trzaskowski nie kryje zadowolenia z tej decyzji.

Decyzje o przekazaniu nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Śródmieściu oraz działki przy ul. Matysiaków na Żoliborzu, zapadły podczas czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy, 17 września. Miejskie nieruchomości zostaną przekazane w formie darowizny dla Wojsk Obrony Terytorialnych oraz Akademii Pożarniczej.

Marszałkowską dostaną wojskowi WOT-u

Budynek przy ul. Marszałkowskiej zostanie przeznaczony przede wszystkim na siedzibę 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej. Z obiektu mają korzystać również inne struktury WOT-u działające w stolicy. O nieodpłatne przekazanie nieruchomości wystąpiło dowództwo formacji.

Nieruchomość jest położona w ścisłym centrum Warszawy. Składa się z części usytuowanej wzdłuż ul. Marszałkowskiej oraz prostopadłego skrzydła wychodzącego w stronę dziedzińca. Budynek ma około 8,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej, a jego kubatura przekracza 28,6 tys. metrów sześciennych.

Zgodnie z planami wojska na parterze ma powstać między innymi punkt rekrutacyjny. Wyższe kondygnacje zostaną wykorzystane przez dowództwo i sztab 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz struktury Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Przeczytaj także: Wiceprezydentka przyszła do pracy i zastała pobojowisko. Sufit runął na biurko

Część parteru ma zostać otwarta dla mieszkańców. Wojskowi planują organizować tam projekty i szkolenia związane z ochroną cywilną. Warszawiacy będą mogli zdobywać wiedzę przydatną podczas pożarów, powodzi, przerw w dostawach energii, ewakuacji oraz innych sytuacji kryzysowych.

Terytorialsi chcą być bliżej mieszkańców

Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej jest najmłodszą jednostką WOT-u na terenie Mazowsza. Jej zadania nie ograniczają się do przygotowań obronnych. Żołnierze mogą wspierać służby oraz samorządy podczas klęsk żywiołowych, poszukiwań osób zaginionych, ewakuacji i innych zdarzeń wymagających zaangażowania dodatkowych sił.

18. Stołeczna Brygada Obrony Terytorialnej w nowym miejscu, w samym sercu Warszawy. Nowa lokalizacja, ale ta sama misja i jeszcze bliżej mieszkańców – podkreślił płk Mirosław Tołodziecki, dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przeczytaj także: Wbił się toyotą w ogrodzenie. Pręt przebił pasażerkę. Kierowca uciekł

Na Żoliborzu powstanie schron

Druga nieruchomość znajduje się przy ul. Matysiakówny na Żoliborzu. To niezabudowana działka o powierzchni przekraczającej 4,6 tys. mkw., położona około kilometra od obecnej siedziby Akademii Pożarniczej.

Uczelnia planuje wybudować w tym miejscu wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej. Jednym z jego najważniejszych elementów będzie centrum szkolenia ochrony ludności, które ma służyć przygotowywaniu przedstawicieli służb i innych instytucji do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Najbardziej interesująca z perspektywy mieszkańców część inwestycji znajdzie się pod ziemią. Na kondygnacjach podziemnych zaplanowano schron oraz miejsca doraźnego ukrycia. Projekt przewiduje również budowę garażu.

Przeczytaj także: Dramatyczny wypadek na S8. BMW zawisło na barierze

Miasto nie podało jeszcze, jaką pojemność będzie miał planowany schron, ile osób będzie mogło znaleźć w nim bezpieczne miejsce ani kiedy budynek zostanie ukończony. Te informacje powinny zostać określone na dalszym etapie projektowania inwestycji.

Potrąciła 81-latkę na pasach. Seniorka miała wielkie szczęście
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
STOLICA
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ