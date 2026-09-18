Znamy polskiego kandydata do Oscara! Tak dużych szans na wygraną dawno nie było

Oto polski kandydat do Oscara!

Pierwszy kwartał roku upływa w branży rozrywkowej pod znakiem nagród filmowych. To wtedy przyznaje się nagrody BAFTA, Złote Globy, Critics Choice Awards, SAG Awards czy te najbardziej rozpoznawalne, czyli Oscary. Chociaż do rozpoczęcia sezonu jeszcze kilka miesięcy, to właśnie poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara!

W piątkowe popołudnie Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował o tym, jaki film otrzymał "błogosławieństwo" polskiej branży filmowej. Dziewięcioosobowa komisja pod przewodnictwem Jana Naszewskiego wybierała spośród siedmiu filmów. Decyzja była jednogłośna. O Oscara 2027 w kategorii najlepszy film międzynarodowy ubiega będzie się "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego!

Dla cenionego reżysera to kolejna szansa na zdobycie złotego rycerzyka. W 2015 roku zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za "Idę". Cztery lata później jego "Zimna wojna" otrzymała nominacje w kategoriach film nieanglojęzyczny oraz reżyseria.

Zobacz również: Potężny sukces Polski! OWACJE NA STOJĄCO trwały aż 6 minut. Nagrali wzruszonego Pawlikowskiego w Cannes

Paweł Pawlikowski z szansą na kolejnego Oscara!

"Ojczyzna" jest ostatnią częścią nieformalnej trylogii opowiadającej o historii powojennej Europy. Scenariusz powstał przy współpracy z Henkiem Handloegtenem. Produkcja opowiada o prawdziwej podróży Thomasa Manna (w tej roli Hanns Zischler) oraz jego córki Eriki (Sandra Hüller) przez Niemcy po II wojnie światowej.

Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu - tłumaczyła swoją decyzję komisja.

Członkowie komisji brali również pod uwagę międzynarodowe osiągnięcia Pawła Pawlikowskiego. Renoma reżysera oraz jego rozpoznawalność na światowej arenie sprawiają, że ma on realną szansę na zdobycie Oscara. Produkcja została już doceniona na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię. Film spotkał się również z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i został pokazany w konkursie głównym jednego z najważniejszych festiwali filmowych na świecie.

Zobacz również: Paweł Pawlikowski z nagrodą w Cannes! Mocna mowa polskiego reżysera poruszyła salę

21

Polskie filmy nominowane do Oscara. Ile o nich wiesz? Przejdź nasz quiz Pytanie 1 z 13 "Nóż w wodzie" (1964) Romana Polańskiego to pierwszy polski film nominowany do Oscara. W jakim regionie Polski dzieje się akcja filmu? na Kociewiu na Kaszubach na Mazurach akcja nie rozgrywa się w Polsce, tylko w Ameryce Następne pytanie