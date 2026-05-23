Paweł Pawlikowski ze statuetką za reżyserię "Ojczyzny"! GRATULACJE!

Zakochani jak pierwszego dnia. Pawlikowski i Bela przyciągnęli uwagę fotoreporterów

Tegoroczny Festiwal Filmowy w Cannes dobiega już końca, ale emocje wokół finału sięgają zenitu. Wśród faworytów krytyków i widzów znajduje się "Ojczyzna", najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego, twórcy oscarowej "Idy" oraz nagradzanej "Zimnej wojny". Polski reżyser po raz kolejny udowodnił, że potrafi tworzyć kino doceniane na całym świecie. Tym razem opowiedział historię inspirowaną losami Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy podróżują przez powojenne Niemcy. Film już po premierze zebrał bardzo dobre recenzje, a wielu ekspertów uważa go za jedno z najważniejszych dzieł w karierze Pawlikowskiego.

Ostatecznie te przewidywania się potwierdziły - Pawlikowski został nagrodzony, zdobywając prestiżową statuetkę za reżyserię, co przypieczętowało sukces jego najnowszego filmu na festiwalu w Cannes.

Nagroda za reżyserię ex aequo trafia do PAWŁA PAWLIKOWSKIEGO za film „FATHERLAND” - czytamy w sieci.

Zobacz też: Potężny sukces Polski! OWACJE NA STOJĄCO trwały aż 6 minut. Nagrali wzruszonego Pawlikowskiego w Cannes

Paweł Pawlikowski z żoną na czerwonym dywanie w Cannes. Małgorzata Bela skradła show

Na czerwonym dywanie Pawłowi Pawlikowskiemu towarzyszyła Małgorzata Bela. Modelka i aktorka zachwyciła elegancką stylizacją, a para nie ukrywała czułości przed obiektywami aparatów. Ich wspólna obecność w Cannes ma wyjątkowy wymiar - właśnie tam poznali się dziesięć lat temu!

Od początku ich relacja wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów. Wszystko przez sporą różnicę wieku. Reżyser jest starszy od swojej żony o 20 lat, co dla wielu było powodem do sceptycznych komentarzy. Z czasem okazało się jednak, że mimo różnych doświadczeń życiowych stworzyli wyjątkowo trwały związek.

Zobacz też: Tłum gwiazd na premirze Pawła Pawlikowskiego w Cannes! Demi Moore, Diane Kruger i inni oklaskiwali polskie "Fatherland"

Paweł Pawlikowski ma za sobą trudne przeżycia. Reżyser był wcześniej żonaty z rosyjską pianistką, z którą doczekał się dwójki dzieci. Po śmierci żony przez długi czas unikał rozmów o życiu prywatnym. Z kolei Małgorzata Bela również ma za sobą niełatwe doświadczenia uczuciowe i dwa zakończone małżeństwa. Mimo tego oboje odnaleźli wspólne szczęście.

Ich ślub w 2017 roku był ogromnym zaskoczeniem dla fanów i mediów, ponieważ ceremonia odbyła się w tajemnicy. Od tamtej pory para konsekwentnie chroni swoją prywatność i bardzo rzadko opowiada o relacji w wywiadach. Kilka lat temu Pawlikowski przyznał jednak, że dopiero teraz czuje, iż jest we właściwym miejscu i z właściwą osobą.

W Cannes uwagę przyciągał nie tylko ich związek, ale przede wszystkim sukces "Ojczyzny". Film rywalizuje z najgłośniejszymi produkcjami z całego świata i według wielu recenzentów może przynieść polskiemu twórcy kolejną wielką nagrodę. Krytycy podkreślają dojrzałość historii, znakomite aktorstwo i charakterystyczny styl reżysera, który od lat zachwyca festiwalową publiczność.

Zobacz też: Pawlikowski jedzie do Cannes! Prestiżowe wyróżnienie

Zobacz naszą galerię: Paweł Pawlikowski z żoną na czerwonym dywanie. Małgorzata Bela skradła show

29

Sonda Lubisz filmy Oscarowe? tak nie nie każdy