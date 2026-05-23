Tłum gwiazd na koncercie Taco Hemingwaya. Koterski i Leszczak zaskoczyli wspólnym wyjściem

Filip Szcześniak od lat ugruntowuje swoją niezwykle silną pozycję na rodzimym rynku muzycznym. Twórczość artysty ukrywającego się pod pseudonimem Taco Hemingway przyciąga rzesze słuchaczy, głównie ze względu na bystre obserwacje otaczającej rzeczywistości i specyficzny humor ukryty w tekstach. Dwa zaplanowane wydarzenia na największym polskim stadionie wygenerowały potężne zainteresowanie ze strony fanów, a wśród wielotysięcznego tłumu bawiło się także sporo przedstawicieli świata show-biznesu.

Taco Hemingway i jego show na PGE Narodowym w Warszawie

Fani muzyka z ogromną niecierpliwością odliczali dni do jego występów w stolicy, zaplanowanych na 22 i 23 maja. Środowe show na PGE Narodowym przyciągnęło na trybuny i płytę prawdziwe morze ludzi, na których czekał szereg nieoczekiwanych momentów. Artysta zaprezentował hit "Zakochałem się pod apteką", który wywołał kontrowersje przez nakaz usunięcia z jego tekstu nazwy znanego środka przeciwbólowego. Taco wygłosił ze sceny wyraźny apel potępiający korzystanie z używek. Dodatkowo, artysta odświeżył przebój "Następna stacja" o wersy uwzględniające rozbudowę warszawskiego metra, a w pewnym momencie spektakularnie uniósł się w powietrze, budząc skojarzenia z legendarnym występem Justyny Steczkowskiej podczas Eurowizji.

Michał Koterski i Marcela Leszczak zabrali syna na koncert Taco Hemingwaya. Były też inne gwiazdy

Gigantyczna publiczność zgromadzona na obiekcie składała się również z wielu celebrytów, którzy chętnie dokumentowali swój udział w imprezie na platformach internetowych. Swoją obecnością pochwaliła się między innymi aktorka Olga Bołądź czy też prezenterka Malwina Wędzikowska. Największe emocje w sieci wzbudził jednak widok Marceli Leszczak oraz Michała Koterskiego. Byli partnerzy, pomimo tego, że obecnie nie są już razem i układają sobie życie osobno, zdecydowali się wspólnie spędzić czas ze swoim synem Fryderykiem, bawiąc się na koncercie w wydzielonej strefie dla najważniejszych gości. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

22

Sonda Lubisz rap? Tak, bardzo Zależy Nie lubię