Paweł Pawlikowski z nagrodą w Cannes! Mocna mowa polskiego reżysera poruszyła salę

Cannes 2026: Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię

Paweł Pawlikowski do Cannes w tym roku przyjechał z mocnym kandydatem. Jego "Fatherland" czyli "Ojczyzna" do opowieść o zdobywcy Nobla, który z córką wyrusza w długą drogę do swojej ojczyzny. Podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy to oparty na głębokich emocjach, czarno-biały film, który zachwycił publiczność festiwalu i zebrał długie owacje na stojąco. Pawlikowski żartował nawet, że ma nadzieję, iż "chociaż połowa klaskała szczerze".

Już wtedy "Ojczyzna" Pawlikowskiego stała się jednym z faworytów w wyścigu po nagrodę złotej palmy. W sobotę, 23. maja rozdano statuetki i faktycznie - Grand Prix za reżyserię powędrowało w ręce Polaka! Wzruszony Paweł Pawlikowski, któremu towarzyszyła niezmiennie wieloletnia partnerka, Małgorzata Bela, zabrał głos dziękując za nagrodę:

- Musi istnieć ta przestrzeń wolności dla sztuki, ponieważ żyjemy w świecie, w którym coraz więcej ludzi jest mocno przekonanych, że mają rację. Kino musi pokazać, że sprawy nie są takie proste i manichejskie. Dlatego właśnie zrobiliśmy ten film

- powiedział reżyser. Po nagrodzie na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes droga do Oscarów stoi otworem. Od dawna w świecie filmu mówi się, że "Ojczyzna" z Sandrą Hüller przebije sukces "Zimnej Wojny".

Nagroda za reżyserię dla... Trzech osób. Pawlikowski dzieli ją z Javierem Calvo i Javierem Ambrossi

Ex aequo z Pawlikowskim wygrał w kategorii reżyserskiej hiszpański duet - Javier Calvo i Javier Ambrossi, którzy zostali nagrodzeni za "The Black Ball".

- Sztuka pozwala nam stać się lepszymi ludźmi. Sztuka sprawia, że zmieniamy się w głębi naszej duszy, w naszym działaniu. Mam nadzieję, że sztuka zmieni również ludzi, którzy zobaczą ten film.

- usłyszeli zgromadzeni w mowie duetu. Obaj Javierzy byli bardzo wzruszeni i powstrzymywali łzy na scenie. Javier Calvo i Javier Ambrossi od lat tworzą artystyczny duet, a poza pracą - przez wiele lat uchodzili za "power copule". Choć obecnie nie są w związku, dalej z sukcesami pracują razem. W mainstrimie są znani między innymi z zasiadania w jury kultowego programu "Drag Race España".

