Dostojna Julia Wieniawa olśniewa na Polsat Hit Festiwal. W oczy rzuca się liczna biżuteria!

2026-05-23 22:17

Trwa Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego show-biznesu, Julia Wieniawa, ponownie skradła show, olśniewając nie tylko charyzmą, ale i przemyślaną, bardzo elegancką stylizacją. Szczególną uwagę przykuła imponująca kolekcja biżuterii, która zagrała główną rolę w jej festiwalowym looku!

Polsat Hit Festiwal to jedno z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, gromadzące przed telewizorami tysiące fanów, a na scenie - tłumy gwiazd. Jedną z nich w drugim dniu imprezy była Julia Wieniawa. Artystka nie wybrała się jednak na sopocką prywatkę Polsatu, ale na zdecydowanie poważniejszą, drugą część wieczoru.

Julia Wieniawa w dostojnej odsłonie. Postawiła na klasykę z bogatymi dodatkami

Aktorka i piosenkarka pojawiła się w Sopocie jako jedna z uczestniczek koncertu "Zostawili nam piosenki". Podczas Polsat Hit Festiwal 2026 gwiazdy polskiej sceny muzycznej w wyjątkowy sposób złożą hołd swoim kolegom i koleżankom, których nie ma już z nami, ale których dorobek artystyczny wciąż nam towarzyszy. Julia Wieniawa zjawiła się w Operze Leśnej w klasycznej, czarno-białej stylizacji. Elegancką suknię dopełniły czarne buty... i wyeksponowane dodatki jubilerskie. Od błyszczącego naszyjnika oraz bransoletek i pierścionków na obu dłoniach trudno było oderwać wzrok! "Klasa" - nie omieszkała napisać na Instagramie koleżanka Julki ze sceny, Cleo. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Polsat Hit Festiwal 2026 pełen gwiazd, zabawy i wzruszeń

Tegoroczna edycja imprezy dostarczyła ponownie wielkich emocji. Polsat Hit Festiwal powrócił do sopockiej Opery Leśnej, przyciągając na swoją scenę tak legendy, jak i nowe twarze polskiej sceny muzycznej. Stacja zaplanowała szereg koncertów na dni 22-24 maja.

