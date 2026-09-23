Książę Harry nakręci film o rodzinie królewskiej? Podano ważną datę

Książę Harry chce nakręcić film o Dianie. Szykuje projekt na 30. rocznicę jej śmierci

Książę Harry może przygotować własny dokument poświęcony księżnej Dianie. Według „The Telegraph” książę Sussexu rozmawia o projekcie z osobami, które dobrze znały jego matkę. Wśród nich ma być także jej brat, Charles Spencer, autor najnowszej, sensacyjnej biografii Diany.

– Książę omawiał kilka możliwych projektów z okazji 30. rocznicy śmierci swojej matki Diany – przekazało źródło cytowane przez gazetę. Jak dodano, żadna decyzja jeszcze nie zapadła, a Harry zastanawia się, w jaki sposób najlepiej uczcić pamięć matki.

W 2017 roku, w 20. rocznicę jej śmierci, Harry razem z Williamem wystąpił w filmie BBC „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”

Dokument mógłby powstać za pośrednictwem Archewell Productions, firmy Harry'ego i Meghan. Firma ma umowę z Netfliksem dotyczącą projektów filmowych i telewizyjnych.

Diana zginęła 31 sierpnia 1997 roku w wypadku samochodowym w Paryżu. Miała 36 lat. Harry miał wtedy 12 lat, a jego starszy brat William 15. W 2027 roku minie dokładnie 30 lat od jej śmierci.

Nie byłby to pierwszy dokument, w którym Harry opowiada o matce. W 2017 roku, w 20. rocznicę jej śmierci, razem z Williamem wystąpił w filmie BBC „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”. Bracia wspominali w nim Dianę i opowiadali o życiu z nią.

Tym razem wspólny projekt Harry'ego i Williama jest mało prawdopodobny ze względu na trwający od lat konflikt między braćmi. Jeśli dokument powstanie, może być jednym z wielu materiałów poświęconych Dianie przed 30. rocznicą jej śmierci.

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Prince Harry Is Exploring Princess Diana Documentary 30 Years After Her Death (Exclusive) https://t.co/eaxACTCsTm— People (@people) September 21, 2026

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