Hiszpania wybiera nowy parlament. Czy prawica przejmie władzę po latach rządów lewicy?

Dziś Hiszpanie wybierają nowy parlament, 350 deputowanych i 209 senatorów. Czy lewica straci władzę? Przedwyborcze sondaże wskazywały na możliwość przejęcia władzy przez prawicę – ocenił w rozmowie z PAP brytyjsko-hiszpański historyk prof. Charles Powell Solares. Jego zdaniem wpływ na wynik głosowania może mieć ordynacja wyborcza, która nie sprzyja rozdrobnionym ugrupowaniom lewicowym.

Do rządu może wejść skrajnie prawicowa partia Vox, która według sondaży ma szansę podwoić liczbę mandatów w parlamencie. Lider konserwatywnej Partii Ludowej (PP) Alberto Nunez Feijoo nie wykluczył koalicji z tym ugrupowaniem. Powell przestrzega jednak przed porównywaniem Vox do niemieckiej AfD. Jego zdaniem hiszpańskiej partii bliżej do Braci Włochów premier Giorgii Meloni.

Historyk nie spodziewa się jednak dużych zmian w polityce zagranicznej Hiszpanii. Kraj nadal ma wspierać Ukrainę i ściśle współpracować z Unią Europejską. Poprawić się natomiast mogą relacje z Donaldem Trumpem i Izraelem.

Wybory parlamentarne w Hiszpanii. Kto teraz rządzi krajem?

Od 2018 roku na czele hiszpańskiego rządu stoi Pedro Sanchez, lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). W październiku parlament został rozwiązany. W niedzielę Hiszpanie wybierają 350 deputowanych i 209 senatorów.

Według jednego z ostatnich sondaży Partię Ludową popierało niemal 32 proc. badanych, socjalistów 30 proc., a Vox 18 proc. Jednymi z głównych tematów kampanii były migracja, kryzys mieszkaniowy i skandale korupcyjne. Przed lokalami wyborczymi w Madrycie ustawiają się długie kolejki. Głosowanie zakończy się o godz. 20.

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Spanish voters are heading to the polls on Sunday in a snap election that could see another major European country swing to the political right, as socialist Prime Minister Pedro Sánchez battles to retain power amid mounting public discontent over housing, immigration and corruption. https://t.co/6ByxedGrlq— CBS News (@CBSNews) November 29, 2026