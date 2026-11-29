Podczas jubileuszowej, 20. gali World Travel Awards Europe Gala Ceremony 2026 tytuł najlepszego miasta w Europie zdobyła Lizbona. Stolica Portugalii pokonała w tegorocznym zestawieniu tak popularne kierunki jak Rzym, Paryż czy Barcelona, potwierdzając swoją pozycję turystycznego fenomenu.
World Travel Awards 2026. Lizbona po raz trzeci z tytułem najlepszego miasta
Wyróżnienia World Travel Awards należą do najbardziej prestiżowych na świecie i często są określane mianem „Oscarów branży turystycznej”. Tegoroczną, jubileuszową ceremonię zorganizowano 17 października w Czarnogórze.
„Czołowe marki z sektora podróży, turystyki i hotelarstwa z całego kontynentu spotkały się nad brzegiem Zatoki Kotorskiej - uznawanej za prawdziwą perłę czarnogórskiej turystyki - aby świętować osiągnięcia w wielu kategoriach”
- napisano na oficjalnej stronie organizatora wydarzenia.
Dla stolicy Portugalii to już trzecie takie zwycięstwo w ciągu ostatnich czterech lat, po triumfach w 2023 i 2024 roku. W zeszłym roku nagroda również trafiła do Portugalii, a laureatem zostało wówczas Porto, co dowodzi silnej pozycji tego państwa na turystycznej mapie kontynentu.
Jakie miasta pokonała Lizbona?
O tytuł „Wiodący cel podróży miejskich w Europie 2026” (Europe's Leading City Destination 2026) rywalizowały największe metropolie kontynentu. W gronie nominowanych znalazły się następujące miasta:
- Amsterdam, Holandia
- Barcelona, Hiszpania
- Berlin, Niemcy
- Dubrownik, Chorwacja
- Genewa, Szwajcaria
- Londyn, Anglia
- Lyon, Francja
- Porto, Portugalia
- Rzym, Włochy
- Wenecja, Włochy
- Wiedeń, Austria
Poza pokonaniem wszystkich tych konkurentów, portugalska stolica zajęła również pierwsze miejsce w kategorii najlepszego kierunku na rejsy wycieczkowe, wyprzedzając między innymi Ateny oraz Wenecję.
Atrakcje w Lizbonie. Co warto zobaczyć w stolicy Portugalii?
Lizbona przyciąga turystów klimatycznymi uliczkami, historycznymi zabytkami i widokami. Wśród miejsc i atrakcji, które warto tam uwzględnić w planie zwiedzania, znajdują się:
- Przejażdżka żółtym tramwajem numer 28 - historyczny, żółty wagonik stanowi symbol miasta. Kurs po stromych i wąskich uliczkach, prowadzący przez najciekawsze dzielnice, w tym Alfamę oraz Graçę, to obowiązkowy punkt wizyty.
- Spacer po dzielnicy Alfama - najstarsza część miasta, która przetrwała trzęsienie ziemi w 1755 roku. Tworzy ją labirynt brukowanych, wąskich uliczek, kolorowych kamienic oraz ukrytych dziedzińców, a wieczorami z tamtejszych lokali słychać melancholijną muzykę fado.
- Wieża Belém (Torre de Belém) - jeden z najbardziej rozpoznawalnych portugalskich zabytków. Warowna budowla z XVI wieku, wzniesiona w stylu manuelińskim nad brzegiem rzeki Tag, jest popularnym punktem do robienia pamiątkowych zdjęć, szczególnie o zachodzie słońca.