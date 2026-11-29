Podczas jubileuszowej, 20. gali World Travel Awards Europe Gala Ceremony 2026 tytuł najlepszego miasta w Europie zdobyła Lizbona. Stolica Portugalii pokonała w tegorocznym zestawieniu tak popularne kierunki jak Rzym, Paryż czy Barcelona, potwierdzając swoją pozycję turystycznego fenomenu.

World Travel Awards 2026. Lizbona po raz trzeci z tytułem najlepszego miasta

Wyróżnienia World Travel Awards należą do najbardziej prestiżowych na świecie i często są określane mianem „Oscarów branży turystycznej”. Tegoroczną, jubileuszową ceremonię zorganizowano 17 października w Czarnogórze.

„Czołowe marki z sektora podróży, turystyki i hotelarstwa z całego kontynentu spotkały się nad brzegiem Zatoki Kotorskiej - uznawanej za prawdziwą perłę czarnogórskiej turystyki - aby świętować osiągnięcia w wielu kategoriach”

- napisano na oficjalnej stronie organizatora wydarzenia.

Dla stolicy Portugalii to już trzecie takie zwycięstwo w ciągu ostatnich czterech lat, po triumfach w 2023 i 2024 roku. W zeszłym roku nagroda również trafiła do Portugalii, a laureatem zostało wówczas Porto, co dowodzi silnej pozycji tego państwa na turystycznej mapie kontynentu.

Jakie miasta pokonała Lizbona?

O tytuł „Wiodący cel podróży miejskich w Europie 2026” (Europe's Leading City Destination 2026) rywalizowały największe metropolie kontynentu. W gronie nominowanych znalazły się następujące miasta:

Amsterdam, Holandia

Barcelona, Hiszpania

Berlin, Niemcy

Dubrownik, Chorwacja

Genewa, Szwajcaria

Londyn, Anglia

Lyon, Francja

Porto, Portugalia

Rzym, Włochy

Wenecja, Włochy

Wiedeń, Austria

Poza pokonaniem wszystkich tych konkurentów, portugalska stolica zajęła również pierwsze miejsce w kategorii najlepszego kierunku na rejsy wycieczkowe, wyprzedzając między innymi Ateny oraz Wenecję.

Atrakcje w Lizbonie. Co warto zobaczyć w stolicy Portugalii?

Lizbona przyciąga turystów klimatycznymi uliczkami, historycznymi zabytkami i widokami. Wśród miejsc i atrakcji, które warto tam uwzględnić w planie zwiedzania, znajdują się:

Przejażdżka żółtym tramwajem numer 28 - historyczny, żółty wagonik stanowi symbol miasta. Kurs po stromych i wąskich uliczkach, prowadzący przez najciekawsze dzielnice, w tym Alfamę oraz Graçę, to obowiązkowy punkt wizyty.

Spacer po dzielnicy Alfama - najstarsza część miasta, która przetrwała trzęsienie ziemi w 1755 roku. Tworzy ją labirynt brukowanych, wąskich uliczek, kolorowych kamienic oraz ukrytych dziedzińców, a wieczorami z tamtejszych lokali słychać melancholijną muzykę fado.

Wieża Belém (Torre de Belém) - jeden z najbardziej rozpoznawalnych portugalskich zabytków. Warowna budowla z XVI wieku, wzniesiona w stylu manuelińskim nad brzegiem rzeki Tag, jest popularnym punktem do robienia pamiątkowych zdjęć, szczególnie o zachodzie słońca.