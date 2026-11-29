Quiz z kina PRL-u. Rozpoznaj aktorów i aktorki po jednym kadrze

Wracamy z nostalgią do lat, które uchodzą za złoty wiek polskiego kina i telewizji. To właśnie w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na kolejne odcinki seriali czekały przed ekranami całe rodziny, a każda premiera na wielkim ekranie urastała do rangi wielkiego wydarzenia.

Twórczość filmowa i telewizyjna z czasów PRL-u tworzy wielowymiarowy świat, który pomimo upływu lat nie przestaje przyciągać widzów. Występujący wówczas na ekranie artyści i artystki zyskali status prawdziwych ikon kultury, a ich charakterystyczne gesty, głosy oraz twarze na stałe zapisały się jako symbole określonych typów bohaterów.

Przygotowaliśmy wyzwanie, które składa się z dziesięciu pytań. Zadanie polega na wskazaniu właściwego aktora lub aktorki na podstawie pojedynczej fotografii, więc prawdziwi znawcy tematu bez trudu powinni sięgnąć po komplet punktów.

Ta zabawa pozwoli przetestować zarówno pamięć, jak i wiedzę o dawnych produkcjach. Przekonaj się, w jakiej formie jest twój wewnętrzny „historyk kina”, i zmierz się z legendami, które na zawsze zdefiniowały polską sztukę aktorską.

Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie

Quiz. Rozpoznaj aktorki i aktorów z czasów PRL-u po jednym zdjęciu Pytanie 1 z 10 Co to za aktorka? Kalina Jędrusik Pola Raksa Grażyna Szapołowska Następne pytanie