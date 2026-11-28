Bal Fundacji TVN 2026 zgromadził prawdziwą plejadę gwiazd. 28 listopada 2026 r. Aula Główna Politechniki Warszawskiej wypełniła się strojami jak z wybiegów! Grażyna Torbicka, Magda Gessler, Monika Olejnik, Magda Boczarska, Anja Rubik, Mikołaj Roznerski i bardzo długa lista najsłynniejszych, pokazali, że śledzą modowe trendy. Były eleganckie suknie, klasyczne garnitury, efektowna biżuteria i kreacje przygotowane na wyjątkową okazję. Przepych, jak na balu u angielskiej królowej - zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy w naszej galerii!

W ten wieczór trzeba się pokazać

Bal Charytatywny Fundacji TVN to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń towarzyskich w polskim show-biznesie. Co roku przyciąga przedstawicieli świata mediów, kultury, biznesu i mody. To jeden z tych wieczorów w polskim kalendarzu modowym, na którym trzeba być. Gwiazdy skorzystały z okazji, aby zaprezentować się w wyjątkowych, wieczorowych stylizacjach. Piękne, gładkie suknie, obfite bombki i doły balonowe, czerń, czerwień, róż, srebro i złoto. Przepych pełną gębą - zobacz w naszej galerii!

Eleganckie suknie, klasyczne smokingi, efektowna biżuteria i kreacje sygnowane nazwiskami znanych projektantów - ponadczasowa elegancja spotkała się z najnowszymi trendami.

Czarna Olejnik, czerwona Janachowska i różowa Rusin

Na Balu Fundacji TVN 2026 pojawiła się imponująca reprezentacja polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Grażyna Torbicka, Magdalena Boczarska, Katarzyna Kieli, Mateusz Hładki, Robert Kupisz, Joanna Przetakiewicz, Małgorzata Socha, Klaudia El Dursi, Joanna Krupa, Malwina Wędzikowska, Karolina Malinowska, Agnieszka Sienkiewicz, Anja Rubik, Małgorzata Tomaszewska, Paulina Krupińska, Monika Olejnik, Kinga Rusin, Martyna Wojciechowska, Ewa Drzyzga, Sandra Hajduk i Mikołaj Roznerski.

Wieczorowy dress code daje spore pole do popisu. Jedne gwiazdy wybierają klasyczne rozwiązania, stawiając na elegancję i prostotę, inne decydują się na bardziej wyraziste stylizacje, które od razu przyciągają spojrzenia. Ważną rolę odgrywają nie tylko same kreacje, ale również dodatki, biżuteria i starannie dobrane detale. Wszystko składa się na efekt, który można podziwiać na zdjęciach z czerwonego dywanu.

Widowisko i cele społeczne

Tak duża reprezentacja znanych nazwisk sprawiła, że na czerwonym dywanie nie brakowało modowych inspiracji. Każda stylizacja była częścią większego widowiska.

Tym razem wydarzenie miało szczególny charakter również ze względu na jubileusz 25-lecia Fundacji TVN. Organizacja przekazała na cele społeczne ponad 343 mln zł, z czego przeszło 176 mln zł przeznaczono na budowę i modernizację placówek medycznych. Z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 32 tys. podopiecznych.

Kto postawił na ponadczasową klasykę, a kto zdecydował się na bardziej odważną interpretację wieczorowego dress code’u? Które gwiazdy przyciągnęły uwagę swoimi kreacjami? Zobaczcie naszą galerię zdjęć z Balu Fundacji TVN 2026 i oceńcie stylizacje znanych gości!

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Agustin Egurrola Ramówka TVN