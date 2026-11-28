Interwencja w galerii handlowej w Siedlcach. Ochrona obezwładniła 23-letniego obywatela Ukrainy

W sobotę, 28 listopada po godzinie 18 w jednym z dużych centrów handlowych w Siedlcach na Mazowszu spacerował mężczyzna, który trzymał za paskiem spodni przedmiot przypominający broń palną. Jak przekazał reporter RMF FM, świadkowie zauważyli tę sytuację i powiadomili służby pod numerem alarmowym 112. Funkcjonariusze policji dotarli do galerii już dwie minuty po odebraniu zgłoszenia, jednak wcześniej podejrzanego obezwładnili pracownicy ochrony obiektu.

Okazało się, że ujęty przez ochroniarzy młody mężczyzna to 23-letni obywatel Ukrainy. Przeprowadzone badanie wykazało, że był pod silnym wpływem alkoholu i miał we krwi 2,5 promila. Zatrzymany spędzi najbliższą noc w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie funkcjonariusze zaczekają, aż wytrzeźwieje.

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Policja w Siedlcach bada sprawę 23-latka. O śledztwie zdecyduje prokurator

- Tym mężczyzną okazał się 23-letni obywatel Ukrainy. (...) Miał przedmiot przypominający broń, jednak nie była to broń palna - poinformował dyżurny KWP w Radomiu, cytowany przez PAP. Policjanci zweryfikują tożsamość 23-latka oraz sprawdzą, czy przebywa na terytorium Polski legalnie. Na ten moment nie ustalono jeszcze, czy obywatel Ukrainy mieszka w naszym kraju na stałe.

Informacja o zajściu w centrum handlowym trafiła już do prokuratora, który podejmie decyzję o ewentualnym wszczęciu śledztwa. Zamiary zatrzymanego mężczyzny oraz powody jego zachowania pozostają na razie nieznane.