Na warszawskim korcie 25-letnia Raszynianka pracowała w wąskim, sprawdzonym gronie. Zajęcia prowadził Francisco Roig, pod którego okiem zawodniczka kontynuuje przygotowania do nowego sezonu w tourze. Na treningu obecna była także wieloletnia psycholog sportowa tenisistki, Daria Abramowicz, niezmiennie wspierająca ją w kwestiach mentalnych. W okolicach obiektu sportowego pojawił się również ojciec byłej liderki światowego rankingu, Tomasz Świątek, który od początku kariery wspiera córkę i przydał się także teraz podczas jej pobytu w kraju.

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Iga Świątek po treningu odwiedziła siostrę w klinice

Po zejściu z kortu Iga Świątek spakowała torbę ze sprzętem i ruszyła na parking w towarzystwie Darii Abramowicz, gdzie czekało efektowne Porsche. Tenisistka na co dzień od lat porusza się sportowymi modelami tej marki, które kojarzą się między innymi z jej zwycięstwami w prestiżowym turnieju w Stuttgarcie. Zamiast jednak pojechać prosto do domu po sesji treningowej, nasza gwiazda obrała zupełnie inny kierunek na mapie stolicy.

Iga Świątek postanowiła odwiedzić jedną z klinik stomatologicznych. Wizyta ta nie musiała jednak mieć związku z nagłym bólem zęba czy rutynowym zabiegiem. W placówce tej pracuje bowiem jej starsza siostra, Agata Świątek, która realizuje się zawodowo jako lekarz dentysta. Mimo napiętych grafików i zupełnie innych ścieżek kariery, siostry utrzymują bardzo bliską więź, a wizyta w gabinecie zapewne była dla Igi doskonałą okazją do nadrobienia zaległości. Być może siostra dba także o jej uzębienie, w myśl zasady, aby łączyć przyjemne z pożytecznym!

Zdjęcia paparazzi z dnia Igi Świątek w Warszawie znajdziesz w naszej galerii.