Brittney Palmer zakończyła karierę w UFC po 16 latach

Amerykanka była związana z UFC przez 16 lat. W tym czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wśród ring girls, a jej popularność wykraczała daleko poza środowisko mieszanych sztuk walki. Sześciokrotnie otrzymywała wyróżnienie Ringcard Girl of the Year.

Ostatni raz pojawiła się przy oktagonie podczas gali UFC 296, która odbyła się w grudniu 2023 roku w Las Vegas. Po zakończeniu współpracy z federacją nie zrezygnowała jednak z aktywności zawodowej i szybko skupiła się na kolejnych projektach.

Dziś Brittney Palmer rozwija karierę malarską

Jednym z najważniejszych obszarów jej działalności jest obecnie sztuka. Palmer od lat interesuje się malarstwem, a swoją pasję przekształciła w profesjonalną działalność. Jej prace pojawiają się w projektach związanych ze sportem i kolekcjonerstwem.

Współpracowała między innymi z marką Topps, tworząc kolekcjonerskie karty baseballowe. Zaangażowała się również w projekty Fanatics, dla których przygotowywała artystyczne wersje koszulek NFL oraz ozdabiane kaski futbolowe z wizerunkami znanych zawodników.

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Modeling i media społecznościowe nadal są częścią jej życia

Była gwiazda UFC nie porzuciła również modelingu. Nadal bierze udział w sesjach fotograficznych, publikuje materiały w mediach społecznościowych i utrzymuje kontakt ze swoimi fanami. Jej profil na Instagramie obserwuje około miliona użytkowników.

Palmer jest także aktywna na platformie OnlyFans, gdzie udostępnia dodatkowe treści dla subskrybentów.

Choć jej przygoda z UFC dobiegła końca, Brittney Palmer nie zniknęła ze świata show-biznesu i sportu. Zamiast kolejnych występów przy oktagonie postawiła na rozwijanie własnej marki oraz działalności artystycznej. Dziś jest przykładem osoby, która potrafiła wykorzystać popularność zdobytą w świecie MMA do zbudowania nowej ścieżki zawodowej.