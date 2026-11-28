Piotr Ligienza i jego dorobek artystyczny. W jakich produkcjach wystąpił aktor?

Polski aktor Piotr Ligienza występuje w teatrze, telewizji oraz filmie, a równolegle pracuje w dubbingu. Dyplom krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego zdobył w 2005 roku, natomiast na scenie zadebiutował już rok wcześniej na deskach Starego Teatru w Krakowie. Przez lata związał się z warszawskimi instytucjami, między innymi z Teatrem Powszechnym i Teatrem Polonia, a teraz gra gościnnie w teatrach w całej Polsce.

Publiczność zna go z filmu „RH+” oraz znanych produkcji telewizyjnych. Wystąpił w serialach „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” i „Barwy szczęścia”, a pracę przed kamerą i na scenie stale łączy z nagraniami dubbingowymi.

W życiu prywatnym aktor jest żonaty i wychowuje dwójkę dzieci.

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Piotr Ligienza komentuje rolę Fabiana Dudy. Jak poradził sobie z łatką po „Ranczu”?

Wcześniej Marta Chodorowska wyznała, że przylgnęła do niej „łatka” konkretnej aktorki. O to, czy z podobnym zjawiskiem mierzył się odtwórca roli Fabiana Dudy z „Rancza”, zapytało radio VOX FM. W wywiadzie dla tej stacji Piotr Ligienza przyznał, że rozwój kariery wymagał od niego sporo pracy.

„Zajęło mi to trochę pracy, żeby ta kariera się rozwinęła, żeby poszła gdzieś w innym kierunku, czyli odejść od wizerunku Fabiana, ale mówię - nie narzekam. Dziś jako Piotr Ligienza, siedząc na tym fotelu, jestem dumny z tego, że wziąłem udział w tym serialu i ta popularność mi nie przeszkadza, ale pogodziłem się z tym, bo zagrałem w czymś kultowym i to zostanie. Jak to zrozumiałem, że miałem to szczęście wziąć udział w takim projekcie, to po prostu odpuściłem, nabrałem dystansu i pomyślałem sobie, wiesz, no luz, no tak jest, co zrobię. Mogę się zajmować tylko rzeczami, na które mam wpływ, czyli mogę, jeżeli dostaję inną propozycję, mogę przyłożyć się do niej maksymalnie, żeby zrobić to najlepiej, jak tylko potrafię. Mogę w ten sposób udowodnić wartość i jakoś pokazać się z innej strony, a nie walczyć z tym, że ludzie widzą we mnie Fabiana Dudę - jeżeli ktoś wciąż ogląda ten serial nieprzerwanie tam ileś milionów ludzi, to naprawdę nie ma się co dziwić” – powiedział Piotr Ligienza w rozmowie z VOX FM.