Jedna z najbardziej charyzmatycznych aktorek światowego kina, Tilda Swinton, przyjechała do Warszawy. Jej weekendowa wizyta to nie tylko okazja do obejrzenia wystawy "Ongoing", ale także seria niezwykłych spotkań, performansów i filmowych seansów z udziałem samej artystki. Gwiazda zaplanowała m.in. wizytę w kultowym kinie Tęcza i rozmowy z polskimi twórcami. Wydarzenia towarzyszą wystawie prezentowanej w Instytucie Przemysłów Kreatywnych, która potrwa aż do 17 stycznia 2027 roku.

Tilda Swinton w Warszawie. Poruszający hołd dla przyjaciela i wyjątkowe spotkania

Jednym z kluczowych punktów wizyty Swinton są improwizowane performanse Bliss #2 w kinie Wisła. To osobisty hołd dla jej przyjaciela i artystycznego partnera, reżysera Dereka Jarmana, który zmarł w 1994 roku. Aktorka podkreśla, że twórczość Jarmana była dowodem na to, jak wielką sztukę można tworzyć bez ogromnych budżetów.

Derek pewnie przyznałby, że w swojej praktyce zawodowej był jedynie przedstawicielem pewnej tendencji. Jego podejście polegające na tworzeniu dzieła między czubkiem kciuka i palca wskazującego – niezwykle osobiste, pełne zaangażowania, wyobraźni, bez środków finansowych – ma bardzo szacowną tradycję – powiedziała Swinton podczas konferencji prasowej. – Uważam, że taki sposób pracy powinien być naprawdę doceniany, wspierany – dodała.

"Potrzebujemy kin bardziej niż kiedykolwiek"

W sobotę gwiazda odwiedzi odnowione kino Tęcza na warszawskim Żoliborzu, gdzie zapowie pokaz filmu "Orlando" w reżyserii Sally Potter. To dla niej szczególnie wzruszający moment, związany ze wspomnieniem Dereka Jarmana i Andrzeja Wajdy.

Wiem, że Derek Jarman był tu w latach 90., poszedł do kina z Andrzejem Wajdą. Wzrusza mnie, że będę mogła stanąć w tym samym miejscu, w którym stali oni – przyznała. Aktorka nie kryła też emocji, mówiąc o roli, jaką w dzisiejszym świecie odgrywają kina. – Otwarcie kina – nieważne, czy dużego czy małego, w dużym, średnim lub małym mieście – jest wydarzeniem, w którym chcę uczestniczyć. Potrzebujemy kin bardziej niż kiedykolwiek. Łakniemy wielkiego ekranu, a nasze pragnienie będzie rosło z dnia na dzień – stwierdziła.

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Nieoczekiwane rozmowy na scenie

Program wizyty uzupełniają masterclassy, podczas których Tilda Swinton spotka się z Dominiką Kulczyk i kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim. Aktorka podkreśliła, że stawia na spontaniczność i autentyczną wymianę myśli, a nie sztywny scenariusz.

Z Dominiką, którą już znam, być może usiądziemy na sofie z nogami na stole. Ale jestem szczególnie podekscytowana spotkaniem z Jakubem, bo właśnie o to w tym chodzi – że się poznamy. Nie mam pojęcia, co się wydarzy – przyznała, zapowiadając niepowtarzalny charakter tych spotkań.

Wystawa jako "laboratorium" dla artystów

Wystawa "Tilda Swinton — Ongoing" to hołd aktorki dla jej mistrzów i przyjaciół. Jak sama podkreśla, ekspozycja celowo ma surowy, skromny charakter, by inspirować innych do działania.

Uważam tę wystawę za swego rodzaju laboratorium. Luca Guadagnino nakręcił film o mnie swoim iPhone'em. Derek Jarman tworzył dzieła kamerą Super 8. Apichatpong Weerasethakul do produkcji obrazu używa kamery Bolex. To bardzo proste – wyjaśniła. – Marzę, by artyści w każdym wieku, opuszczali ekspozycję z myślą: „to naprawdę wszystko, czego potrzeba? Po prostu zbierzmy się i przystąpmy do pracy – dodała.

Tilda Swinton i jej ważne słowa o Ukrainie

Pracując nad projektem, Swinton od początku zakładała, że wystawa będzie podróżować po świecie. Warszawa jest kolejnym przystankiem po Amsterdamie i Atenach. Artystka wyznała, że marzy, by ekspozycja dotarła kiedyś do Kijowa, a jej tytuł – "Ongoing" (Trwający) – ma dziś dla niej szczególne znaczenie.

Dobrze robi nam myślenie o tym, co trwa. Wojna w Ukrainie trwa i dopóki to dostrzegamy, dopóki o tym mówimy – a coraz więcej osób to robi – tym lepiej. Życzę Ukraińcom, by coraz więcej i więcej osób uznawało, że sytuacja ich kraju trwa. Aż wszyscy to uznają – podkreśliła.

Andrzeja Wajdę odkryła na studiach

Podczas spotkania z dziennikarzami gwiazda opowiedziała również o swoich związkach z polską kinematografią. Jak przyznała, od zawsze zachwycało ją to, w jaki sposób polscy twórcy operują światłem i cieniem.

W sposobie, w jaki ludzie niejako wpisują się w krajobraz, jest coś, co szczególnie do mnie przemawia. Zawsze tak było. Andrzej Wajda był prawdopodobnie pierwszym polskim filmowcem, którego odkryłam jeszcze w czasach studenckich. Kiedy oglądam filmy Pawła Pawlikowskiego, dostrzegam, że niezależnie od tego, gdzie kręci, zawsze udaje mu się przemycić do nich to światło – zwróciła uwagę.

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