Gordon Ramsay uchodzi za ikonę brytyjskiej telewizji. Ten ceniony restaurator i kucharz w trakcie kariery zdobył łącznie aż 17 gwiazdek Michelin, choć widzowie kojarzą go przede wszystkim jako wybuchowego gwiazdora z kulinarnych show. W życiu prywatnym jest natomiast spokojnym ojcem sześciorga pociech, a teraz - sprawdzi się w roli dziadka.

Gordon Ramsay powitał na świecie wnuczkę. Kucharz świetnie dogaduje się z dziećmi

Gwiazdor znany z amerykańskich i brytyjskich edycji programów "Hell's Kitchen" oraz "MasterChef" przekazał radosną nowinę 26 listopada. Jego córka Holly Ramsay, która w grudniu 2025 roku poślubiła swojego partnera Adama, urodziła córeczkę o imieniu Daphne. Kucharz opublikował w sieci poruszający wpis ze zdjęciem wykonanym bezpośrednio w szpitalu.

Witamy Miss Daphne! Gratulacje dla Adama i Holly, dziękuję za idealny, wczesny prezent na święta – napisał na Instagramie Gordon Ramsay.

Słynny restaurator w listopadzie świętował 60. urodziny. Wspólnie z żoną Taną wychowali córkę Megan, bliźnięta Holly i Jacka oraz córkę Matildę. Mają też dwóch malutkich synów, Oscara i Jessego. W 2016 roku małżonkowie przekazali informację, że ich przedwcześnie urodzony syn Rocky zmarł po porodzie.

Gordon Ramsay nie rezygnuje z pasji i pracy. Restaurator poprowadzi "Top Gear"

Posiadacz tytułu szlacheckiego, który od lat cieszy się ogromną popularnością i figuruje w zestawieniach najzamożniejszych celebrytów na świecie, nie zamierza zwalniać zawodowego tempa. Stacja BBC oficjalnie ogłosiła właśnie, że od 2028 roku Gordon Ramsay poprowadzi program "Top Gear", wznawiany po kilkuletniej przerwie. Dla kucharza będzie to okazja do połączenia pracy z pasją do motoryzacji.

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