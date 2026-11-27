Powrót dużego zainteresowania postacią Violetty Villas to efekt wyczekiwanego filmu, w którym główną rolę gra Sandra Drzymalska. Scenariusz produkcji oparto na wspomnieniach syna diwy, Krzysztofa Gospodarka. Zamiast wizerunku gwiazdy estrady podbijającej sceny na całym świecie i w Las Vegas, obraz pokazuje ją przede wszystkim od ludzkiej strony.

Michał Wiśniewski był bliski Violetcie Villas. Lider Ich Troje pomagał artystce

W świecie show-biznesu do grona osób najbliższych Violetcie Villas należał lider zespołu Ich Troje Michał Wiśniewski. Wokalista mocno angażował się we wspieranie artystki, która zmarła w 2011 roku w fatalnych warunkach.

Mandaryna poznała Violettę Villas. Diwa bywała w jej domu

Dzięki relacji łączącej muzyka z diwą okazję do poznania Violetty Villas miała również Mandaryna, będąca obecnie finalistką 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Gdy tancerka i piosenkarka była jeszcze żoną Michała Wiśniewskiego, gwiazda regularnie odwiedzała ich wspólny dom. Swoimi przemyśleniami o ponadczasowej wokalistce Mandaryna podzieliła się w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Marta Wiśniewska mówi o losie Violetty Villas. Jak diwa oceniała Mandarynę i Dodę?

Marta Wiśniewska miała okazję osobiście zetknąć się z legendarną piosenkarką podczas jej częstych wizyt u Michała Wiśniewskiego w czasach ich małżeństwa.

Tak, poznałyśmy się. Wielokrotnie była gościnią w naszym domu. Wielka artystka, po prostu. Można sobie o niej mówić, co się chce, też żyła w takich czasach, w jakich żyła. Uważam, że artyści na takim poziomie, na którym ona była, do końca powinni żyć przepięknie – powiedziała piosenkarka w rozmowie z Eską.

Sama Violetta Villas w jednym ze swoich ostatnich wywiadów pochwaliła z kolei styl Mandaryny.

Podoba mi się, jak się ubierają [Doda z Mandaryną]. Im to pasuje, one są młode. Gdybym była w ich wieku, też może bym sobie to tak wymyśliła. Szczególnie Mandaryna bardzo ładnie się ubiera. Doda nie tak bardzo [mi się podoba] ze względu na brak pokory – oceniła Violetta Villas w wywiadzie dla „Uwagi”.

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz na treningu do "Tańca z Gwiazdami"